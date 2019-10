2011 war die Jacke Teil einer Nirvana-Ausstellung in Seattle.

Nach "Teen Spirit" wird sie wohl nicht riechen, die beige-grüne Strickjacke, die Kurt Cobain bei der Aufnahme des "MTV Unplugged"-Albums getragen hat. Dem neuen Besitzer ist sie trotzdem ein hübsches Sümmchen wert.

Eine berühmte Strickjacke des verstorbenen Nirvana-Sängers Kurt Cobain ist am Samstag in New York für 334.000 Dollar (301.000 Euro) versteigert worden. Der Schätzwert von 200.000 bis 300.000 Dollar wurde im Auktionshaus Julien's Auctions damit klar übertroffen. Der Grunge-Musiker hatte die Strickjacke bei der Aufnahme des "MTV Unplugged"-Albums im November 1993 getragen. Die Jacke, die mehrere Flecken und ein Zigaretten-Brandloch hat, soll danach nie gewaschen worden sein.

Der bisherige Besitzer Garrett Kletjian hatte die Jacke 2015 ersteigert und 137.500 Dollar dafür gezahlt. Der Chef von Julien's Auctions, Darren Julien, sagte vor der Versteigerung, die Jacke sei das wichtigste Kleidungsstück, das Cobain jemals getragen habe, und damit so etwas wie der "Heilige Gral" seiner Garderobe.

Cobain hatte sich im April 1994 - weniger als sechs Monate nach dem legendären "Unplugged"-Konzert - im Alter von 27 Jahren das Leben genommen. Mit seiner Musik und seinem Stil beeinflusste er eine ganze Generation. Bei der Auktion in New York wurde auch die Fender-Mustang-Gitarre für Linkshänder versteigert, die Cobain bei der Nirvana-Tournee "In Utero" gespielt hatte. Das Instrument wechselte für 340.000 Dollar den Besitzer.