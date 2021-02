Larry Kings Witwe will an sein Testament

Kampf um seinen Nachlass Larry Kings Witwe will an sein Testament

Auf Drängen der gemeinsamen Kinder reicht Larry King 2019 die Scheidung von seiner Ehefrau Shawn Southwick ein. Dass sie nun auch aus seinem Testament gestrichen wurde, will die Witwe der Talkshow-Legende nicht akzeptieren. Sie versucht, mit juristischen Mitteln an sein Erbe zu kommen.

Larry King hat zu Lebzeiten eine Menge Geld verdient. Rund 50 Millionen US-Dollar soll der Ende Januar verstorbene Journalist und Talkshow-Moderator zuletzt schwer gewesen sein. Seinem letzten Willen nach wird das Erbe gerecht unter seinen fünf Kindern aufgeteilt.

Medienberichten zufolge soll King am 17. Oktober 2019 eine Testamentsänderung vorgenommen haben - ungefähr zwei Monate, nachdem er die Scheidung von seiner siebten Ehefrau, Shawn Southwick, eingereicht hatte. Die 61-jährige Witwe geht nun leer aus, will aber offenbar dagegen vorgehen.

In Gerichtsunterlagen, die dem Promiportal "TMZ" vorliegen, soll Southwick behaupten, dass ihr Mann zuletzt gar nicht mehr auf eine Scheidung gedrängt habe und sogar eine Versöhnung möglich gewesen sei. Da King sie in seinem Testament von 2015 als Testamentsvollstreckerin auserwählt habe, habe das 2019 handgeschriebene Dokument auch keine rechtliche Wirkung.

"Fragwürdiger" Geisteszustand?

King verstoße zudem gegen zwei getroffene Abmachungen zwischen ihm und Southwick, wonach der Verstorbene seinen Kindern nicht einfach so Geldgeschenke machen dürfe. Weiter behauptet Southwick, dass King einen Schlaganfall erlitten habe, kurz bevor er sein letztes Testament von Hand schrieb. Somit sei sein Geisteszustand zu diesem Zeitpunkt "fragwürdig" gewesen.

Außerdem versucht sie gegen einen Antrag von Kings Sohn vorzugehen. Larry King Jr. möchte zum Sonderverwalter des Nachlasses seines Vaters ernannt werden, weil dieser sich mitten in einer Scheidung befand. Southwick aber findet, dass er dafür ungeeignet ist, weil er "unangemessene Geschenke" von geheimen Konten seines Vaters erhalten habe und somit nicht derjenige sein könne, der den Nachlass verwalte.

Weiter behauptet sie, diejenige zu sein, die über das meiste Wissen über Kings Geschäfte, Vermögenswerte und Wünsche verfüge - zumal ihr verstorbener Ehemann nicht einmal von der Existenz von Larry King Jr. gewusst habe, bis dieser weit über 30 Jahre alt war.

Familie "begeistert" über Scheidung

Larry King war am 23. Januar an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Die TV-Ikone hinterlässt fünf Kinder, zwei davon gingen aus seiner 24-jährigen Ehe mit seiner siebten und letzten Ehefrau, Shawn Southwick, hervor. Im August 2019 reichte er die Scheidung von der 26 Jahre jüngeren Frau ein. Mit diesem Entschluss soll er seine Freunde und Verwandte - sogar die beiden gemeinsamen Söhne Chance und Cannon - "begeistert" haben, schrieb das Portal "Page Six" damals.

Bei dem Zerwürfnis sei es auch um Untreue, vor allem aber um Kings Vermögen gegangen. Der 21-jährige Cannon und der ein Jahr ältere Chance sollen ihren Vater zudem angefleht haben, sich von ihrer Mutter scheiden zu lassen, nachdem sie wohl versucht hatte, ihn zu einer Testamentsänderung zu überreden. Southwick stritt damals ab, den Kindern das Erbe nehmen und sich selbst bereichern zu wollen. Vielmehr hätten ihr Ärzte und Anwälte geraten, den nötigen Papierkram lieber schnell zu regeln.

In Kings handgeschriebenem Testament von 2019, von dem Fotos im Internet kursieren, steht geschrieben: "Dies ist mein letzter Wille und Testament. Es sollte alle vorherigen Schriften ersetzen." Im Falle seines Todes sollten "100 Prozent des Geldes zu gleichen Teilen unter meinen Kindern Andy, Chaia, Larry Jr., Chance & Cannon aufgeteilt werden".