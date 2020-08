US-Schauspielerin Linda Hamilton muss den plötzlichen Tod ihrer Zwillingsschwester verkraften. Unter anderem doubelte die 63-Jährige ihre berühmte Schwester bei den Dreharbeiten zu "Terminator 2". Nun ist sie offenbar völlig unerwartet verstorben.

Linda Hamiltons Zwillingsschwester, Leslie Hamilton Freas, ist tot. Sie wurde 63 Jahre alt. Einem Nachruf zufolge, der in der "Burlington County Times" veröffentlicht wurde, ist Leslie am 22. August in New Jersey unerwartet verstorben. "Sie arbeitete leidenschaftlich als Krankenschwester in der Notaufnahme und wechselte später in ihrer Karriere schließlich zur Hospiz-Pflegerin", heißt es dort weiter.

Linda Hamilton in "Terminator 2" (Foto: imago images/Mary Evans)

Hamilton Freas sei aber auch "eine begeisterte Fischerin" gewesen, die nicht davor zurückschreckte, jeden der behauptete, besser als sie angeln zu können, eines Besseren zu belehren. "Vor allem jedoch schätzte sie die Zeit, die sie mit ihrer Familie und ihren Freunden verbrachte, und wird von denen, die sie zurücklässt, sehr vermisst werden", endet der Nachruf.

Leslie Hamilton Freas wirkte außerdem 1991 am Film "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" als Stunt-Double für ihre Zwillingsschwester mit, die in ihrer berühmten Rolle der Sarah Connor zu sehen war. Zur Premiere des Streifens erschienen die beiden seinerzeit gemeinsam auf dem roten Teppich

Freas hinterlässt neben ihrer Zwillingsschwester ihre drei Kinder Ashley, Adam und Kendall sowie die beiden Enkelkinder Luna Bo und Ollie, eine ältere Schwester, Laura, und ihren jüngeren Bruder Ford.