Bekannt ist vor allem Lionel Richies adoptierte Tochter Nicole, nicht zuletzt als beste Freundin von Paris Hilton. Doch der Sänger hat noch zwei weitere Kinder. Eines davon ist Tochter Sofia. Sie will nun heiraten und verspricht ihrem Zukünftigen: "Für immer ist nicht lange genug."

Sofia Richie und ihr Freund Elliot Grainge haben sich verlobt. Das gab die 23-Jährige auf ihrer Instagram-Seite bekannt.

"Für immer ist nicht lange genug, Elliot", schrieb die zukünftige Braut. Dazu veröffentlichte sie zwei Schnappschüsse. Das erste Foto fängt den Moment des Antrags ein: Grainge kniet vor Richie. Der Boden ist mit Blütenblättern bedeckt, unzählige Kerzen sorgen für eine romantische Beleuchtung. Im Hintergrund sind Palmen und das Meer zu sehen. Auf dem zweiten Bild küsst sich das glückliche Paar - das Model präsentiert dabei den funkelnden Verlobungsring.

Auch Grainge ließ es sich nicht nehmen und postete ein Foto, auf dem sich die beiden küssen. "Sie hat Ja gesagt", schrieb er dazu. "Ich liebe dich", kommentierte wiederum Richie.

Unter den Fotos reagierten zahlreiche Freunde und Familienmitglieder auf die freudige Nachricht. So hinterließ etwa Sofias Bruder Miles Richie drei Herz-Emojis. Sängerin Rita Ora, Influencerin Chiara Ferragni und Model Miranda Kerr beglückwünschten die beiden ebenfalls. Und auch Paris Hilton konnte ihre Freude nicht zurückhalten: "Herzlichen Glückwunsch, Schwesterchen!!! Ich freue mich so für euch zwei! Liebe dich!"

Sofia Richie hatte die Beziehung mit Elliot Grainge im April 2021 auf Instagram bekannt gegeben. Zuvor war sie mit US-Reality-TV-Star Scott Disick liiert.

Sofia und Miles Richie stammen aus der Ehe von Sänger Lionel Richie mit Diane Alexander, die von 1995 bis 2004 währte. Mit Tochter Nicole hat der berühmte Soul-Sänger noch ein weiteres Kind, das er in seiner ersten Ehe mit Brenda Harvey von 1975 bis 1993 adoptierte. Tatsächlich ist Nicole Richie sein bekanntester Nachwuchs. So ist die heute 40-Jährige selbst ein Star, seit sie nach der Jahrtausendwende mit der mit ihr befreundeten Paris Hilton in der Reality-TV-Serie "The Simple Life" auftrat.