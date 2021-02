Die Vorwürfe gegen Marilyn Manson reißen nicht ab. Jetzt behauptet eine Fotografin, gemeinsam mit anderen Fans von ihm zum Strippen aufgefordert worden zu sein. Die Schauspielerin Bianca Allaine soll er während einer kurzen Beziehung sogar zum Sex mit Fremden gezwungen haben, um dabei zuzusehen.

Seit Evan Rachel Wood Anfang des Monats öffentlich gemacht hat, von ihrem Ex-Freund Marilyn Manson sexuell und emotional missbraucht und sogar vergewaltigt worden zu sein, melden sich immer mehr Frauen mit ähnlichen Anschuldigungen gegen den Rocker. Sogar von einem "Vergewaltigungszimmer" war zuletzt die Rede, wenn sich auch seine Ex-Frau Dita Van Teese für ihn aussprach.

Jetzt heißt es, der heute 52-Jährige hätte in der Vergangenheit sogar seine weiblichen Fans zu "Sex-Spielen" in seinen Tourbus eingeladen. Davon berichtete eine Fotografin namens Erica Von Stein dem britischen "The Mirror" und will selbst dabei gewesen sein. Während seiner Tour durch Großbritannien hätte man den in den Bus eingeladenen Fans Alkohol gereicht, dann soll Manson die Frauen aufgefordert haben, sich oben herum freizumachen. "Er sagte, er wollte sehen, wer die besten Brüste und den besten Arsch hat", zitiert das Blatt die heute 29-Jährige. "Alle waren überrascht." Er habe auf die Frauen gezeigt, und sie dann aufgefordert, zu strippen. Sie selbst habe aber nicht mitgemacht.

"Es war ein Machtmissbrauch"

Manson soll dabei sehr herrisch gewesen sein, keine der Anwesenden habe sich getraut, nein zu sagen, so Von Stein weiter. Angeblich machte "The Mirror" noch zwei weitere Frauen ausfindig, die seinerzeit mit in dem Tourbus waren. Eine von ihnen erinnerte sich dem Bericht nach wie folgt: "Die Mädchen wurden dazu gezwungen, während sie beschwipst waren. Es war ein Machtmissbrauch."

Mit Bianca Allaine meldet sich eine weitere Schauspielerin zu Wort und wirft Manson ebenfalls vor, sie in ihrer dreimonatigen Beziehung vor 22 Jahren mehrfach gedemütigt zu haben. Das berichtet "The Sun". Mit 16 Jahren sei sie ein Fan des Rockstars gewesen, damals habe er sie zum ersten Mal gewaltsam geküsst. Zudem habe sie mitbekommen, wie Manson einige ihrer ebenfalls noch minderjährigen Freundinnen begrapscht, geküsst und gestreichelt hat.

"Es war eine sehr verwirrende Beziehung", soll Allaine jetzt gesagt haben. "Rückblickend empfinde ich sie als emotionalen Missbrauch." Er habe sie unter anderem als fett und als "schmutzige mexikanische Schlampe" bezeichnet. Außerdem habe er sich über ihre Brüste lustig gemacht. "Er war wie Jekyll und Hyde", so die heute 41-Jährige. "Er sagte absichtlich solche Dinge, damit ich mich schlecht fühlte."

Den Tourbus des Musikers hat sie dem Bericht nach ebenfalls noch in Erinnerung. Immer wieder habe Manson Leute dazu eingeladen, Sex mit Bianca Allaine zu haben, während er zuschaute. Manson habe regelrecht darum gebettelt. Sie bezeichnet ihn als einen Sadisten, der dabei Freude empfindet, andere zu erniedrigen und zu quälen.