Marteria steht in den USA kurzzeitig unter Arrest

Mutmaßliche Körperverletzung Marteria steht in den USA kurzzeitig unter Arrest

Nicht im Bundesland Mecklenburg, sondern im County Mecklenburg im US-Bundesstaat North Carolina wird der deutsche Rapper Marteria kurzzeitig festgenommen - wegen einer angeblichen Körperverletzung. Gegen 5000 Euro wird er aber schnell wieder freigelassen.

Der deutsche Rapper Marteria ist am 30. März im US-Bundesstaat North Carolina kurzzeitig verhaftet worden. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Polizeiunterlagen. Dem Musiker aus Rostock, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, wird Körperverletzung vorgeworfen. Er soll eine Frau gewürgt haben.

Laut "Der Spiegel" wurde Laciny gegen eine Kaution von 5000 Dollar freigelassen. Dies wurde auch von der Polizei in Charlotte in Mecklenburg County bestätigt. Die Polizeiakte stützt sich wohl nur auf Angaben des angeblichen Opfers. Andere Beweise seien in der Akte nicht zu finden.

Der deutsche Rapper hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auf Instagram hatte Laciny am Abend noch ein Video über seine Marke "Marteria" in seiner Story veröffentlicht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Anwalt des Rappers sagte auf Anfrage des "Spiegels", er werde sich nicht äußern. Ein Gerichtstermin ist voraussichtlich für den 18. April angesetzt.