"Früher wollte ich ständig": Melanie Müller hat keine Lust auf Sex mehr

Einst spielte Melanie Müller in Pornofilmen mit. Und auch ihre Tochter dürfte nicht der Klapperstorch gebracht haben. Doch seit ihrer Schwangerschaft ist die Lust verflogen, räumt die Ex-Dschungelkönigin nun in einem pikanten Interview ein.

Interessiert uns das? Oder ist es das Quäntchen zu viel an Information? Tja, nun, da es schon mal raus ist, können wir es auch der Welt mitteilen: Bei Melanie Müller herrscht Flaute im Bett. Ob nach der Geburt ihrer Tochter Mia Rose die Hormone, der Stress in der neuen Mutterrolle oder gar Göttergatte Mike die Schuld daran trifft, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass Melanie Müller im RTL-Interview sagt: "Vor der Schwangerschaft habe ich immer an Sex gedacht, auf jeden Fall, und auch immer Lust darauf gehabt. Und das ist jetzt irgendwie komplett weg."

Das ist natürlich blöd - und bei der ehemaligen Pornodarstellerin, späteren Dschungelkönigin und heutigen Ballermann-Sängerin auch ein wenig erstaunlich. Schließlich sagt sie selbst über sich: "Früher wollte ich ständig, heute sage ich: 'Lass uns doch ein bisschen schlafen und fernsehen.'"

"So ein Blödsinn"

Sorgen bereitet der 29-Jährigen das offenbar vor allem mit Blick auf ihren Ehemann. "Logisch mach' ich mir Gedanken, dass du jetzt zu irgendeiner anderen hingehst", gesteht sie ihm ganz offen vor laufenden Kameras. "Es ist natürlich auch immer noch so, dass es woanders auch immer viel frischer und viel schöner ist. Jemanden anderen Blumen zu schenken, ist wahrscheinlich immer noch interessanter, als der Alten zu Hause Blumen zu schenken, weil: Das Lachen kennt man ja."

Mike wiederum kann mit diesen paarphilosophischen Ausführungen seiner Frau wohl so gar nichts anfangen. Mit verdutzter Miene blickt er sie an: "So ein Blödsinn." Für ihn scheint es derzeit vor allem darauf anzukommen, Rücksicht auf seine Melanie zu nehmen: "Hemmungen hat man schon. Aus dem einfachen Grund, es ist ja ein bisschen was passiert: Es war eine Schwangerschaft da, die hat sich verändert vom Körper her. Man ist schon sensibilisiert und sagt sich: Lass sie mal, wird schon irgendwie werden", erklärt er im RTL-Gespräch.

Doch noch hat das Paar die Hoffnung nicht aufgegeben. Notfalls werde sie einen Arzt aufsuchen oder Medikamente nehmen, gibt sich Müller an der Sexfront kämpferisch. "Mit 29 soll es auf jeden Fall noch nicht vorbei sein, nur weil ich ein Kind bekommen habe. Man muss ja irgendwie auch noch das Zweite machen", sagt sie. Ähh, ja, aber das hat ja im Zweifelsfall auch noch ein bisschen Zeit. Da bleibt einem eigentlich nur, Mike viel Durchhaltevermögen zu wünschen - und Melanie, dass sie vom Frust zurück zur Lust findet.

Quelle: n-tv.de