Die Serie "The Wire" bringt Michael K. Williams 2002 den Durchbruch. Bis 2008 verkörpert der Schauspieler mit der markanten Narbe auf der Stirn den Gangster Omar Little. Jetzt ist WIlliams in seiner Wohnung in Brooklin gestorben.

Der US-Schauspieler Michael K. Williams ist tot. Der 54-jährige Star der Serie "The Wire" sei tot in seiner Wohnung in New York aufgefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben. Das Boulevardblatt "New York Post" berichtete unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden, dass Williams an den Folgen einer mutmaßlichen Überdosis Drogen gestorben sei.

Williams brillierte in Serien immer wieder mit seinem Talent, komplexe Charaktere darzustellen und bekam dafür auch mehrere Emmy-Nominierungen. In der HBO-Serie "The Wire", spielte Williams die Untergrund-Persönlichkeit Omar Little. In der Rolle des homosexuellen Gangsters, der viele Widersprüche in sich vereint, wurde er einem Millionenpublikum bekannt. In "Boardwalk Empire" zeigte er als Chalky White sein Können. Zu sehen war er außerdem in "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht" und Filme wie "12 Years a Slave" oder "Inherent Vice - Natürliche Mängel".

Sein Markenzeichen war seine markante Narbe auf der Stirn und zwischen den Augen. Er zog sie sich bei einem Streit an seinem 25. Geburtstag zu. Damals wurde ihm mit einer Rasierklinge das Gesicht aufgeschlitzt.