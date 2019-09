Ist Ihnen auch schon mal das Kleid oder die Hose geplatzt? Mal ehrlich, das kann durchaus vorkommen. Doch gibt es für einen derartigen Fauxpas mehr oder weniger günstige Zeitpunkte. Moderatorin Jameela Jamil erwischte das vermutlich denkbar unglücklichste Timing.

Die Britin Jameela Jamil hat mit ihren 33 Jahren schon eine recht bunte Karriere hinter sich. So arbeitete sie bereits als TV- und Radiomoderatorin, als Model und als Schauspielerin. Seit 2016 ist sie in der Sitcom "The Good Place" zu sehen.

Bei einem Besuch in der US-Talkshow von Jimmy Fallon plauderte sie nun jedoch über ihre Tätigkeit als Moderatorin. Als Fallon sie fragt, ob in dieser Funktion auch mal Dinge schiefgegangen seien, antwortet Jamil: "Die ganze Zeit!" Zugleich holt sie zu einem denkwürdigen Beispiel aus.

"Das Kleid ist explodiert"

"Einmal habe ich die Größe meines Hinterns in dem Kleid, das ich trug, falsch eingeschätzt", beginnt Jamil ihre Geschichte. Das sei ihr just passiert, als sie im Begriff war, ein Interview mit "James Bond"-Darsteller Daniel Craig und zwei Bond-Girls zu führen.

"Als ich mich nach vorne beugte, um mich hinzusetzen, explodierte das Kleid im Rücken förmlich. Alles war draußen. Ich trug keine Unterhose. Ich weiß nicht, warum ich an dem Tag keine trug. Kurzum: Mein Hintern war komplett entblößt", gerät Jamil ins Erzählen über ihren peinlichen Fauxpas. Dass der auch dem Kameramann hinter ihr nicht entgangen war, habe sie an dessen kurzem Ausruf des Entsetzens erkannt, berichtet sie weiter unter dem Gelächter Fallons und des Publikums.

"Ohne einen Funken Würde"

"Was zuvor ein Kleid gewesen ist, war jetzt nur noch eine Schürze", fährt die Britin fort. Doch sie habe das Interview trotzdem führen wollen und sich deshalb mit ihrem zerrissenen Kleid hingesetzt. "Ich habe das kalte Leder am Hintern gespürt. Und ich musste dieses fünfminütige Interview führen - ohne noch einen Funken Würde. Alle hatten so Mitleid mit mir, denn sie hatten gehört, wie mir das Kleid geplatzt ist. Als ich am Ende des Interviews aufgestanden bin und nach unten geguckt habe, habe ich dort auf dem Ledersessel die verschwitzen Abdrücke meines Hinterns gesehen", packt Jamil weiter aus.

Da habe sie nur noch versucht, so schnell wie möglich den Raum zu verlassen, beschreibt sie die Situation. "Tatsächlich habe ich den 'Moonwalk' gemacht", sagt sie in Anspielung auf den Tanzschritt, den Michael Jackson einst populär machte.

Wem demnächst in einer unverfänglicheren Situation ein ähnliches Malheur passieren sollte, der sollte sich also rasch an diese Geschichte erinnern. Es geht bekanntlich alles immer noch ein bisschen schlimmer.