Durchlebt gerade so manche Krise: Tori Spelling.

Einst war sie mit "Beverly Hills, 90210" ein gefeierter Serien-Star. Doch seit geraumer Zeit bestimmen Negativschlagzeilen das Leben von Tori Spelling. So nun auch wieder. Diesmal jedoch kann die Schauspielerin gar nichts dafür.

In den vergangenen Monaten ging es im Leben der früheren "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin Tori Spelling drunter und drüber. Nun ist es zu einem weiteren Vorfall gekommen: Die Schauspielerin musste vorübergehend ihr Zuhause verlassen, da sie in einen Polizeieinsatz verwickelt wurde. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter das "People"-Magazin.

Ein Mann hatte sich demnach in einem nahegelegenen Haus verschanzt und womöglich eine Geisel genommen. Die Polizei von Los Angeles bestätigte, dass es kurz nach 9 Uhr vormittags zu dem Vorfall gekommen ist. Sie rückte mit Spezialeinheiten an. Den Berichten zufolge drohte der Mann damit, sich einen Schusswechsel mit den Polizisten zu liefern. Glücklicherweise sei niemand verletzt und der Mann in Gewahrsam genommen worden.

Das Portal "Page Six" veröffentlichte Fotos, auf denen Spelling mit weiteren Menschen, offenbar Nachbarn, auf der Straße hinter einem Absperrband zu sehen ist. Zunächst war nicht klar, ob auch Spellings Kinder vor Ort waren. Auf weiteren Aufnahmen wird der mutmaßliche Täter gerade von der Polizei in Handschellen abgeführt.

Trennung, Auszug, Gesundheitsprobleme

Im Mai hatte Spelling mitgeteilt, sie habe mit ihrer siebenköpfigen Familie eine neue Bleibe suchen müssen, weil ihr Haus von Schimmel befallen gewesen sei. Wenige Wochen später wurde öffentlich, dass sich die Schauspielerin und ihr Ehemann, Dean McDermott, getrennt haben. Die beiden sind seit 2006 verheiratet und haben zusammen fünf Kinder.

Im Sommer machten Schlagzeilen die Runde, die Schauspielerin sei mit ihren Kindern in einem Motel und später sogar auf einem Campingplatz abgestiegen. Im August gab Spelling bekannt, sie habe mehrere Tage im Krankenhaus verbringen müssen, ohne einen Grund dafür zu nennen. Bereits zuvor hatte sie von mehreren Krankenhausaufenthalten mit ihren Kindern berichtet, was mutmaßlich an der "extremen Schimmelpilzinfektion" ihres Hauses gelegen habe.

Tori Spelling ist die Tochter des 2006 verstorbenen TV-Produzenten Aaron Spelling. Mit Formaten wie "Der Denver-Clan", "Beverly Hills, 90210" und "Melrose Place" war er einst einer der erfolgreichsten TV-Macher weltweit. Durch ihre Rolle in "Beverly Hills, 90210" wurde auch Tori Spelling in den 90er-Jahren berühmt.

Später geriet die Karriere der heute 50-Jährigen jedoch ins Stocken. Schon länger kursieren Gerüchte über finanzielle Schwierigkeiten der Schauspielerin, auch weil ihr Vater ihr nur einen Bruchteil seines Vermögens hinterlassen haben soll.