In ihren sieben Jahrzehnten als britische Königin dürfte Elizabeth II. schon manche Termine mit üppigen Verköstigungen erlebt haben. Als sie vor Jahren nach Düsseldorf kommt, entscheidet sich die Monarchin trotz reichhaltigen Angebots für eine simple Frikadelle. Fernsehkoch Nelson Müller erinnert sich.

Verzierte Torten, Teller, Tassen und "Krönungshühnchen": Anlässlich ihrer vielen Dekaden auf dem britischen Thron wurden Queen Elizabeth II. schon einige Gegenstände und Genussmittel gewidmet. Eine eher unscheinbare Speise ist einem Prominenten in Deutschland in schöner Erinnerung. "Ich durfte tatsächlich mal mit meinem alten Arbeitgeber für die Queen kochen", machte Nelson Müller am Sonntagabend bei "Stern TV" öffentlich.

Der Fernsehkoch schwelgte zusammen mit den Moderatoren Frauke Ludowig und Nikolaus Blome sowie den Gästen Elena Uhlig und Joachim Llambi in Erinnerungen an die bisherige Regentschaft von Elizabeth II. "Ich kann nur so viel sagen: Sie hat mal eine Frikadelle von mir gegessen", warf der Fernsehkoch in der Runde ein und verblüffte damit die Anwesenden.

Vor einigen Jahren sei die Königin nach Düsseldorf gekommen. Die Vorbereitungen für das Event hätten eine Woche gedauert, erinnerte sich Müller. Die Sicherheitsvorkehrungen seien enorm gewesen, sogar Spürhunde habe es vor Ort gegeben. Als er in der Vorbereitung war und schnippelte, habe er gehofft "der Lauch, der ist jetzt für die Queen", so Müller.

Nach der Veranstaltung, auf der es ein riesiges Buffet gab, fragten er und seine Kollegen, was die Königin von den angebotenen Speisen gegessen habe, erzählte es Müller. "Nur eine kleine Frikadelle", war die Antwort. "Die habe natürlich ich gemacht", sagte der Koch stolz und erntete Lacher im "Stern TV"-Studio. "An der du eine Woche geackert hast", merkte Ludowig schnippisch an. Ob es ihr geschmeckt habe, wisse er aber nicht, so Müller.

"Damit war die Leichtigkeit ihrer Kindheit vorbei"

Anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums würdigte die Runde am Sonntagabend auch das Durchhaltevermögen der Queen. So lange wie sie saß noch kein Royal auf dem britischen Thron. Ein ganzes Leben für die Krone: Kann das einem auch leidtun? "Sie ist ja dafür erzogen worden", gab "Let's Dance"-Juror Llambi zu bedenken.

Sie habe sich bereits mit zehn Jahren darauf einstellen können, dass sie irgendwann Königin wird, ergänzte Schauspielerin Uhlig. Damals, 1936, bestieg ihr Vater George den Thron. "Damit war die Leichtigkeit ihrer Kindheit vorbei", so Uhlig. Ihre Rolle, die sie schließlich schon im jungen Alter von 21 ausfüllen musste, habe sie inzwischen angenommen. Ihr Vater war mit nur 56 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Damit wurde Elizabeth überraschend mit nur 26 Jahren Königin.