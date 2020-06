Der neue Bond-Film, der Ende des Jahres in die Kinos kommt, soll eine Überraschung parat halten. Berichten zufolge weicht "Keine Zeit zu sterben" vom üblichen Muster der Reihe ab. Verantwortlich dafür soll Hauptdarsteller Daniel Craig sein. Aber Achtung: Spoiler!

In der Vergangenheit präsentierte sich die Figur James Bond oftmals als Macho, Frauenheld und Top-Spion. Nun soll der Charakter in eine überraschende Rolle schlüpfen. Der neue Streifen der "James Bond"-Filmreihe, "Keine Zeit zu sterben", kommt voraussichtlich am 12. November in die Kinos. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, der sollte ab hier nicht weiterlesen.

!Achtung, Spoiler!

James Bond, gespielt von Daniel Craig, und Dr. Madeleine Swann, gespielt von Léa Seydoux, sollen eine gemeinsame, fünfjährige Tochter haben. Bond ist also Vater. Das berichtet unter anderem die britische "Daily Mail", nachdem zuletzt offenbar Drehpläne für den Film auf eBay aufgetaucht waren, die derartiges bereits vermuten ließen.

"Ja, es ist wahr. Bond ist ein Vater", erklärt eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Produktion. "Daniel wollte diesen Bond-Film zum überraschendsten und unterhaltsamsten bisher machen." Der 52-jährige Craig spiele einen Bond, der erwachsener sei und auf das Leben durch die Augen eines Vaters schaue. "Aber dahinter steckt noch viel mehr", bleibt der Insider kryptisch.