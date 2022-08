Eines ist klar: US-Comedian Nick Cannon hat viele Kinder mit vielen verschiedenen Frauen. Wie viele es genau sind, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht nur: Es kommt noch ein weiteres hinzu.

Sollte das Baby-Chaos bei Nick Cannon in der Vergangenheit noch nicht perfekt gewesen sein - jetzt ist es das. Oder kommen Sie da noch mit? Schließlich erreicht uns nun die Nachricht, dass der US-Comedian abermals ein weiteres Kind erwartet. Mutter ist das Model Brittany Bell. Mit der 34-Jährigen hat Cannon bereits zwei gemeinsame Kinder, die einjährige Powerful Queen und den fünf Jahre alten Golden.

Der 41-Jährige gab die freudige Nachricht mit einem Video auf seinem Instagram-Account bekannt. Cannon und Bell sind darin bei einem Babybauch-Fotoshooting zu sehen. Auch die beiden gemeinsamen Kinder haben einen kleinen Auftritt. "Die Zeit blieb stehen und dies ist geschehen ...", schreibt Cannon dazu.

So weit, so klar. Doch Bell ist bei weitem nicht die einzige Frau, mit der Cannon bereits Nachwuchs gezeugt hat. So kam erst im Juli sein mutmaßlich achtes Kind zur Welt. Die Mutter war in dem Fall allerdings Bre Tiesi, ebenfalls Model. Sie dokumentierte die Hausgeburt ihres Sohnes mit einer Reihe Fotos auf Instagram. Auf einem Bild war zu sehen, wie Cannon die Nabelschnur durchtrennt.

Auch De La Rosa ist schwanger

Wenn der Sohn mit Tiesi schon Cannons achtes Kind ist - dann fehlen da aber doch noch ein paar?! Stimmt! Mit Popstar Mariah Carey bekam der Comedian einst die elfjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe. Im Juni 2021 schenkte ihm DJane Abby De La Rosa zudem die Zwillinge Zion und Zillion.

Cannons siebtes Kind brachte im vergangenen Jahr Influencerin Alyssa Scott zur Welt. Um den gemeinsamen Sohn Zen ereignete sich jedoch eine Tragödie. Der Junge starb im Dezember im Alter von nur fünf Monaten an einem Gehirntumor.

Und? Haben Sie mitgezählt? Falls ja, dann sollten sie nun zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei dem weiteren Nachwuchs mit Brittany Bell mittlerweile um Cannons neuntes Kind handeln wird. Oder ist es womöglich schon sein zehntes? Könnte sein. Denn: Auch Abby De La Rosa ist aktuell wieder schwanger. Allerdings verriet sie bislang nicht, wer der Vater ist. Vielleicht ist es in dem Fall dann auch nicht Cannon - es gibt ja schließlich auch noch ein paar andere potenzielle Väter auf der Welt.