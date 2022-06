Für Boris Becker ist Wimbledon sein zweites Zuhause. Aufgrund seiner Inhaftierung kann er dem dort gerade stattfindenden Tennisturnier nicht beiwohnen. Dafür schauen Freundin Lilian sowie Sohn Noah jetzt gemeinsam vorbei, um Beckers Ex-Schützling Djokovic zu unterstützen.

Seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro und sein Sohn Noah nahmen im "Wohnzimmer" von Boris Becker Platz. Am Montag und am gestrigen Mittwoch statteten Lilian und Noah dem bekanntesten Tennisturnier der Welt, den Lawn Tennis Championships im Londoner Stadtteil Wimbledon, einen Besuch ab. Dort nahmen sie auf der Tribüne des Centre Courts an der Church Road teil, wo Boris Becker seine größten Erfolge feiern durfte.

Im "Mekka des Tennissports" schauten sie dem ehemaligen Becker-Schützling Novak Djokovic bei seinen Siegen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde zu. Dabei saßen die beiden beim ersten Match in dessen Box, beim zweiten Spiel direkt daneben. Boris Becker trainierte Djokovic von 2013 bis 2016 und machte ihn in dieser Zeit zur Nummer eins der Tenniswelt.

Djokovic verriet: "Noah und sein jüngerer Bruder Elias werden Boris in den kommenden Tagen zum ersten Mal besuchen, seitdem er ins Gefängnis musste." Er habe keinen direkten Kontakt zu seinem Ex-Coach, "aber ich kommuniziere mit ihm durch sie", so der 35-jährige Sportler weiter.

Hier feierte Becker einst Triumphe

Im Alter von nur 17 Jahren gewann Boris Becker 1985 zum ersten Mal das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon und wurde deswegen über Nacht zum internationalen Superstar. In den Jahren 1986 und 1989 konnte er seinen Triumph wiederholen. Medien und auch Becker selbst sprachen anschließend vom Centre Court in Wimbledon als sein Wohnzimmer.

Boris Becker wurde von einem Londoner Gericht am 29. April wegen Insolvenzverschleppung zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafte verurteilt, die er unmittelbar nach dem Urteilsspruch antreten musste. Mindestens die Hälfte der 30 Monate muss er absitzen. Noch besteht allerdings die Möglichkeit, gegen den Schuldspruch Berufung einzulegen. Becker befindet sich im Gefängnis Huntercombe in Nuffield im englischen Oxfordshire.