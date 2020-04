Norberg sucht Liebe in Dating-Show

Wendler-Ex bald bei RTL II Norberg sucht Liebe in Dating-Show

Am 4. Mai startet bei RTL II "Match! Promis auf Datingkurs". Vier Reality-Stars suchen in vier Folgen nach der großen Liebe. Unter ihnen ist auch Claudia Norberg, die Ex von Schlagerpopkönig Michael Wendler.

RTL II wird zur Partnervermittlung: Der Sender strahlt ab Montag, den 4. Mai 2020, zur Primetime das neue Format "Match! Promis auf Datingkurs" aus. Vier prominente Singles suchen in der Show nach der großen Liebe. Ein laut Pressemitteilung "extrovertierter Rezeptionist und zwei einfühlsame Dating-Experten" hören sich die Liebes-Problemchen der Promis an und sollen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Eine der vier Kandidaten und Kandidatinnen ist Wendler-Ex Claudia Norberg, die schon seit einer ganzen Weile einen neuen Partner sucht. Nach einem missglückten Date mit Frédéric von Anhalt hatte sie Anfang April bei RTL von einer neuen Liebe geschwärmt. Der Unbekannte sei ein Pilot aus Deutschland, der "ideale Mann, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann, wohin und wann er will". Aufgrund der Corona-Krise seien weitere Treffen, um sich besser kennenzulernen, derzeit allerdings schwierig, so die 49-jährige Wahl-Amerikanerin. Kennengelernt hatten sich die zwei über Alex Jolig, ehemaliger "Big Brother"-Kandidat und Ex von Jenny Elvers, und dessen Ehefrau Britt.

Beuteschema neu definieren

Norberg, Kremers, Knappick und Frobe (v.l.) (Foto: RTLzwei)

Es ist davon auszugehen, dass die RTL-II-Show bereits vor dieser Verkupplungsaktion aufgezeichnet und Norberg auch in der Show nicht wirklich fündig wurde. Neben ihr mit dabei sind "Germany's next Topmodel"-Absolventin Sarah Knappik, "Love Island"-Gewinner Marcellino Kremers und "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Sebastian Fobe.

Nach Erstgesprächen mit den Dating-Experten Doro und Matthew bekommen die Promis eine Einladung zu einer großen Single-Party. Dort treffen sie auf "Normalos". Die Stars sollen ihr Beuteschema neu definieren. Am Ende der Party müssen sich die Promis für jeweils einen Date-Partner entscheiden.

Nach ihrer Erstausstrahlung sind die vier Folgen von "Match! Promis auf Datingkurs" jeweils für 30 Tage kostenlos bei TVNow verfügbar.