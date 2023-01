Seit 1992 sind Michelle und Barack Obama verheiratet - mit vielen Höhen und Tiefen, wie die frühere First Lady der USA zuletzt verriet. So gab sie zu, dass sie ihren Mann lange "nicht ausstehen" konnte. Diese Krisen hat das Paar nun aber überstanden. Zu ihrem Geburtstag gibt es daher eine süße Liebesbotschaft des Ex-Präsidenten.

Michelle Obama hat am Dienstag ihren 59. Geburtstag gefeiert. Ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama, ließ es sich nicht nehmen, öffentlich via Instagram zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag, Michelle Obama", schrieb der 61-Jährige. "Du machst jeden Tag heller - und siehst irgendwie immer besser aus!" Dazu veröffentlichte der Ex-Präsident ein Foto, auf dem sie eng umschlungen auf einem Balkon den Sonnenuntergang genießen.

Michelle Obama wiederum kommentierte den Beitrag mit einem roten Herz- und einem Kuss-Emoji. Außerdem postete sie das Foto in ihrer Instagram-Story, zusammen mit einem "Ich liebe dich"-Sticker. Die ehemalige First Lady meldete sich zudem in einem Post zu Wort und dankte allen, die an ihren Geburtstag gedacht haben. "Ich danke euch allen für die Geburtstagsliebe", schrieb sie zu einem Foto von sich. "Ich sage das oft, und ich meine es - ich liebe euch zurück, und ich bin so dankbar, dass ihr mich bei jedem Schritt meiner Reise unterstützt."

Michelle und Barack Obama sind seit 1992 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, die 24-jährige Malia und die drei Jahre jüngere Sasha. Im Oktober 2022 feierten sie ihren 30. Hochzeitstag. Dass ihre Ehe nicht immer rosig verlief, machte die ehemalige First Lady erst vor wenigen Tagen in der US-Talkrunde "Revolt" deutlich. "Wir reden nicht viel darüber, wie viel Arbeit es erfordert und wie hart es ist, sogar, wenn du die Person sehr liebst und alles gut funktioniert", sagte sie.

"Die Leute denken, ich bin gehässig, wenn ich sage: Es gab zehn Jahre, in denen ich meinen Mann nicht ausstehen konnte. Und wann war diese Zeit? Als die Kinder klein waren", so Obama. In dieser Zeit habe das Paar versucht, gleichzeitig ihre Karrieren zu verfolgen, während sie sich auch über Dinge wie Schule und die Aufteilung der Aufgaben kümmerten. Dabei habe sich die zweifache Mutter nicht gleichberechtigt gefühlt: "Ehe ist nicht 50/50, niemals, niemals. Es gibt Zeiten, da mache ich 70, er 30 (Prozent). Es gibt Zeiten, da macht er 60, ich 40. Aber wissen Sie: 10 Jahre - wir sind 30 verheiratet. Ich nehme 10 schlechte Jahre für 30 in Kauf - es kommt nur darauf an, wie man es sieht." Viele Menschen würden stattdessen aufgeben und nach 5 Jahren denken, sie könnten nicht mehr.