Mit seiner Strip-Show liefert Oliver Pocher zu seiner Hochzeit bereits eine peinliche Einlage ab. Und das ganz freiwillig. Eher unfreiwillig ist dagegen das Malheur, das ihn ereilt, als er seine Braut Amira Aly über die Schwelle trägt. Und dabei ist noch nicht mal die Rede von seinen Badeschlappen.

Oliver Pocher hat sich wieder getraut. Bereits am Wochenende gab er seiner zweiten Ehefrau Amira Aly das Jawort, die sein mittlerweile viertes Kind erwartet. Drei weitere Kinder hat der Comedian mit Sandy Meyer-Wölden, mit der er von 2010 bis 2013 in erster Ehe verheiratet war.

So weit, so bekannt. Doch von Pochers Hochzeit mit Aly, die nach RTL-Informationen im kleinsten Kreis in einem Hotel auf der Malediven-Insel Bolifushi stattgefunden haben soll, sind auch noch ein paar weitere Details nach außen gedrungen. Details, die der 41-Jährige selbst auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Und Details, die man nicht unbedingt benötigt hätte.

So postete Pocher bereits am Sonntag ein Video, das ihn bei einer Strip-Einlage für die Braut zeigte. Die schien dabei mächtig Spaß zu haben. Für alle anderen dagegen war der Anblick ... sagen wir mal: gewöhnungsbedürftig.

Ein gutes Zeichen?

Jetzt hat Pocher seine Instagram-Fans an einem weiteren Malheur teilhaben lassen, das ihm im Rahmen seiner Hochzeitsfeierlichkeiten unterlaufen ist. So postete er ein Video, das ihn dabei zeigt, wie er in seinem Hochzeitsanzug versucht, seine hochschwangere Frau über die Schwelle zu tragen. Das Jacket hat er dabei bereits abgelegt. Und auch in die Badeschlappen ist er schon geschlüpft.

Hätte er mal lieber - wie bei seinem Strip - die Hose abgelegt, möchte man sagen. Denn just in dem Moment, in dem er sich bückt, um Aly auf seine Arme zu heben, macht es "Ratsch!". "Ist es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man die Braut über die Türschwelle trägt und die Hose reißt ...!?", fragt Pocher in seinem Kommentar zu dem Clip.

Ob es ein gutes Zeichen für den weiteren Fortgang der Ehe ist, wissen wir leider auch nicht. Was wir jedoch wissen, ist: Es sieht verdammt gut aus. Oder?