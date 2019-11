Die große Show-Rundreise beginnt: In der Dortmunder Westfalenhalle bitten sechs TV-Prominente ihre Profi-Partner zum Tanz. Unter den Augen einer strengen Jury wirbelt Comedian Pocher als Queen-Legende Freddie Mercury über die Bühne.

Premiere auf deutschen Bühnen: Zum ersten Mal startet die erfolgreiche TV-Show "Let's dance" zur großen Deutschland-Tournee. Stars rund um Joachim Llambi, Daniel Hartwich und Oliver Pocher brachten am Samstagabend zum offiziellen Tour-Start die Westfalenhalle in Dortmund zum Toben.

Kritische Jury: "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich (M.) bespricht mit Pocher und Luft die Punktvergabe. (Foto: dpa)

"Eine Woche habe ich in Riesa durchtrainiert", verriet Oliver Pocher kurz vor der Show. Körperlich sei das Tanzen "extrem anstrengend", sagte der Comedy-Star, der den 9000 Zuschauern von Moderator Hartwich als "Maskottchen" angekündigt wurde. In einer aufwändig vorbereiteten Choreografie tanzte Pocher an der Seite seiner Profi-Partnerin Christina Luft als Queen-Sänger Freddie Mercury verkleidet über die Bühne.

Bei der "Let's dance live"-Tour durch Deutschland treten sechs Promis mit ihren Tanzpartnern wie im TV-Original gegeneinander an. Der Tanzwettbewerb läuft noch bis zum 29. November und findet an insgesamt 17 Terminen in ganz Deutschland statt.

Vom Bildschirm auf die Bühne

Der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko, Dschungel-Königin Evelyn Burdecki, Ex-Profi-Handballer Pascal Hens, die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Model und Moderatorin Rebecca Mir und Comedian Oliver Pocher sind die Promis, die sich der Jury rund um Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Oana Nechiti stellen müssen.

Die Regeln sind dem Publikum bekannt: Wie in der TV-Show müssen die Stars versuchen, an der Seite eines Profi-Tänzers eine möglichst hohe Jury-Bewertungen zu erreichen. Die erste Staffel der Tanz-Show von RTL wurde 2006 ausgestrahlt. 2019 flimmerte bereits die 12. Staffel über die Bildschirme.

