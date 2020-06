Vor sieben Jahren stirbt die Adoptivtochter von Pierce Brosnan an den Folgen einer Krebserkrankung. Zum Todestag erinnert der irische Schauspieler nun mit einem berühmten Zitat an Charlotte und erhebt sein Glas auf sie.

Mit einem rührenden Instagram-Post hat Pierce Brosnan an seine verstorbene Tochter Charlotte erinnert. Zu einem Bild, auf dem Brosnan auf seiner Terrasse sichtlich entspannt in die Kamera lächelt, schrieb der ehemalige "James Bond"-Darsteller unter anderem einen Trinkspruch aus dem Filmklassiker Casablanca. Das Zitat "Here's looking at you, kid" bedeutet im Deutschen in etwa "Ich trinke auf dein Wohl, Kleines".

Der Spruch sei unter anderem "in Erinnerung an Charlotte", schrieb der 67-Jährige. Seine Adoptivtochter, die ebenfalls als Schauspielerin tätig war, verstarb am 28. Juni 2013 an den Folgen von Eierstockkrebs. Sie wurde 42 Jahre alt. Gleichzeitig gratulierte Brosnan mit dem Post aber auch seiner Enkeltochter, die ihren fünften Geburtstag feierte. Denn es seien auch "Geburtstagsglückwünsche für meinen Schatz Marley May".

1980 heiratete der irische Schauspieler seine australische "007"-Kollegin Cassandra Harris und adoptierte ihre beiden Kinder aus erster Ehe, Charlotte und Chris. Gemeinsam bekamen sie noch einen Sohn, Sean. Bis zu Harris' Krebstod im Jahr 1991 blieb er an ihrer Seite. Die kleine Marley May ist die Tochter von Sean Brosnan.