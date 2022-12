Sängerin Cher und ihre Mutter Georgia Holt waren ein Herz und eine Seele. Nicht nur privat. Mit einem gemeinsamen Country-Album stürmten sie die Charts. Nun bestätigt der Pop-Star auf Twitter, dass die Mutter im Alter von 96 Jahren gestorben ist.

Cher wird in den sozialen Medien mit Beileidsbekundungen überhäuft, nachdem die Sängerin offenbar den Tod ihrer Mutter öffentlich gemacht hatte. Die 76-Jährige, die normalerweise in den sozialen Medien sehr aktiv ist, hatte sich zwei Tage lang nicht bei ihren Followern gemeldet. Nun postete sie zu einem traurigen Emoji: "Mama ist gegangen." Weitere Details gab Cher nicht bekannt. Ihre Mutter Georgia Holt wurde 96 Jahre alt. Bereits im September hatte die Sängerin in den sozialen Medien geteilt, dass ihre Mutter gesundheitliche Probleme habe.

Georgia Holt war selbst früher Sängerin, sie soll schon als Kind auf Bühnen gestanden haben, später folgten auch TV-Auftritte. Im Jahr 2013 produzierte Cher den einstündigen Lifetime-Dokumentarfilm "Dear Mom, Love Cher" über ihre Familiengeschichte, welche sie ihr zum 87. Geburtstag schenkte. Der Film beschreibt ihre innige Mutter-Tochter-Beziehung und zeigt Holts Karriere als Sängerin und Model.

Cher fast abgetrieben

Außerdem geht er auf Holts Kindheit in Arkansas ein, ihre sechs Ehen und die Schwangerschaft mit Cher. Aufgrund des Drucks ihrer eigenen Mutter hätte sie Cher fast abgetrieben. Holts Mutter riet ihr nach der Trennung von ihrem Ehemann im Alter von nur 19 Jahren, sie solle das Kind loswerden oder zu ihrem Ehemann zurückkehren.

Georgia hielt sich jedoch nicht an den Rat ihrer Mutter, sondern behielt das Kind, das sie Cherilyn Sarkisian nannte. Nur vorübergehend brachte sie das kleine Mädchen in ein Waisenhaus, weil das Geld knapp war, berichtet die "Dailymail".

Auch wenn Cher selbst mit 17 Jahren von Zuhause auszog, entwickelte sich die Beziehung zu ihrer Mutter harmonisch. Noch im Alter von 86 Jahren veröffentlichten sie ein Country-Album zusammen, "Honky Tonk Woman" erreichte sogar Platz 43 der US-Albumcharts und Platz 13 der Billboard Charts. Cher, die mit Georgia auf dem Album zusammen singt, scherzte mit ihrer Mutter: "Ist dir klar, dass du die teuerste Background-Sängerin der Welt hast?"