"The artist formerly known as" Prinz Harry will nur noch Harry sein

Auch wenn er sich aus der vorderen Reihe der Royals zurückzieht, ist Prinz Harry eigentlich immer noch ein Prinz. Eigentlich. Bei einem öffentlichen Auftritt besteht er nun jedoch darauf, nur noch als Harry vorgestellt zu werden. Irgendwie werden da doch Erinnerungen wach, oder?

Prinz Harry ist zur Wahrnehmung einiger offizieller Termine von Kanada nach Großbritannien zurückgekehrt. Dabei zeigte er sich bei einem Besuch im schottischen Edinburgh so nahbar wie selten. Bevor er bei einer Reise-Messe vor das anwesende Publikum trat, machte er offenbar eine deutliche Ansage.

So soll der 35-Jährige ausdrücklich darum gebeten haben, nur mit seinem Vornamen angekündigt zu werden. Das geht aus der Rede der schottischen Journalistin Ayesha Hazarika hervor, die den Auftritt des Sohns von Prinz Charles und Lady Diana anmoderierte. "Er hat deutlich gemacht, dass wir ihn alle nur Harry nennen sollen", sagte Hazarika, wie aus einem Videoclip hervorgeht, der auf Twitter kursiert.

Auch Ansprachen wie "Sir" oder "Ihre Königliche Hoheit" sollen unerwünscht gewesen sein - und das, obwohl Harrys geplanter Abschied aus der ersten Reihe der Royals noch nicht in Gänze vollzogen ist. Erst am 31. März werden er und seine Frau Meghan offiziell von ihren royalen Pflichten entbunden. An diesem Tag fallen auch die Titel weg.

Jon Bon Jovi scherzt

Harry trat im Rahmen der Reise-Messe ans Mikrofon, da er Mitbegründer einer neuen Initiative für nachhaltiges Reisen ist. Schottland sehe er in diesem Zusammenhang "an vorderster Front", erklärte er. "Schottland ist eines der am schnellsten wachsenden Tourismusziele weltweit und steht an der Spitze eines nachhaltigeren Ansatzes", so Harry. Demnach könne das Land in seinen Augen sowohl für Großbritannien als auch den Rest der Welt ein wichtiges Vorbild sein.

Ein weiterer Termin, der dem jüngeren Bruder von Prinz William in den kommenden Tagen bevorsteht, ist ein Zusammentreffen mit Musiker Jon Bon Jovi. Der Sänger nimmt in den berühmten Londoner Abbey-Road-Studios einen Song für die von Harry gegründeten "Invictus Games" auf. Bei ihnen handelt es sich um eine Sportveranstaltung für verwundete Soldaten, die Harry besonders am Herzen liegt.

Im Vorfeld scherzte Bon Jovi in einer BBC-Sendung über Harrys neuen Status. Der Royal sei "The artist formerly known as prince", sagte der Musiker in Anspielung auf den Namen, den sich Popstar Prince einst im Streit mit seiner Plattenfirma gegeben hatte. Und tatsächlich - ein bisschen erinnert Harrys neue Rolle daran.