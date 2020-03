Die Fans von Aston Villa haben es derzeit nicht leicht. Dem Club aus Birmingham droht nicht nur der Abstieg aus der Premier League. Am Sonntag ging auch das Finale im Ligapokal gegen Manchester City verloren. Der bekennende Aston-Villa-Fan Prinz William musste das hautnah miterleben.

William und Harry sind Brüder, doch tatsächlich trennt sie so einiges. Da wären zum Beispiel natürlich ihre verschiedenen Plätze in der Thronfolge. Auch in ihrem Verhältnis zu den royalen Verpflichtungen liegen die beiden offenkundig weit auseinander. Von ihren beiden Ehefrauen, Kate beziehungsweise Meghan, mal ganz zu schweigen.

Dass Manchester City 2:0 in Führung ging, war schon ein schweres Los. (Foto: imago images/Paul Marriott)

Doch es gibt noch etwas, an dem sich die Geister der beiden Brüder scheiden: Fußball! Harry hat sich tatsächlich nie so wirklich zu einem Verein bekannt, wenngleich ihm eine Nähe zu Arsenal London nachgesagt wird. Doch in Wahrheit scheint sich der 35-Jährige nicht allzu sehr überhaupt für Fußball zu interessieren.

Harte Zeiten

Ganz anders sieht das bei Prinz William aus: Er ist nicht nur Präsident des englischen Fußballverbands, sondern auch bekennender Fan von Aston Villa. Und als solcher geht er gerade durch ziemlich harte Zeiten.

Hoffnung keimte beim 1:2-Anschlusstreffer von Aston Villa auf. (Foto: imago images/Paul Marriott)

Zwar schaffte der Traditionsverein aus Birmingham 2019 nach drei Jahren Zweitklassigkeit wieder den Aufstieg in die Premier League. Doch aktuell ist der Klub als Vorletzter stark davon bedroht, wieder direkt abzusteigen.

Und damit nicht genug: Auch im Finale des Ligapokals, das Aston Villa am Sonntag gegen Manchester City bestritt, musste der Verein von Trainer Dean Smith nun eine Niederlage verkraften. Bereits nach 45 Minuten stand das Endresultat fest: 2:1 für "Man City".

Besuch in der Kabine

Doch am Ende herrschte das Entsetzen. (Foto: imago images/Paul Marriott)

Prinz William saß auf der Tribüne und fieberte hautnah mit. Auf Fotos, die während der Partie geschossen wurden, lassen sich die schwankenden Emotionen des 37-Jährigen beobachten: die Verzweiflung, als Manchester zwei Mal in Folge trifft, aber auch die Freude, als Aston Villa kurz vor der Pause noch den Anschlusstreffer landet.

Geholfen hat die royale Unterstützung durch Prinz William, der die Spieler seines geliebten Vereins vor dem Anpfiff auch in der Kabine besuchte, Aston Villa also nichts. Aber vielleicht tröstet es ja, dass es auch bei Arsenal London derzeit nur durchwachsen läuft. Der Hauptstadt-Verein dümpelt momentan auf Platz 10 der Premier-League-Tabelle herum. Damit hat er mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun, aber auch nicht mit der Meisterschaft und den Champions-League-Rängen.