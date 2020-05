Was Adele kann ...

Was Adele kann ... Reiner Calmund nimmt 41 Kilo ab

Auch in Gesicht ist Reiner Calmund deutlich schmaler geworden.

Anfang des Jahres lässt sich Reiner Calmund den Magen verkleinern. Das Ergebnis des Eingriffs ist deutlich zu sehen. Zum ersten Mal präsentiert "Calli" sein neues Äußeres in der Kochshow von Steffen Henssler. Und er verrät, wie es ihm seit der OP geht.

Sängerin Adele hat es vorgemacht. Sie wiegt gut 45 Kilogramm weniger als noch im letzten Jahr, und auch Reiner Calmund bringt inzwischen 41 Kilo weniger auf die Waage. Während Adele jedoch auf die angesagte Sirtfood Diät setzte, ließ sich der ehemalige Sportmanager den Magen verkleinern.

Reiner Calmund vor seiner OP. (Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild)

Bei "Grill den Henßler" konnten die Zuschauer am Abend erstmals das veränderte Aussehen des 71-Jährigen bestaunen. In der Auftaktfolge der neuen Staffel traten Boris Becker, Rebecca Mir und Comedian Özcan Cosar gegen Profikoch Steffen Henssler an.

"Das ist eine gute Kombination"

Wie üblich musste Calmund als Juror die Gerichte der Gäste kosten. Trotz Operation aber kein Problem, wie er im Interview erklärt: "Ich kann jetzt eigentlich alles essen, aber der Magen ist verkleinert. Ich bin dann hungrig, ich habe Appetit, bin aber schneller gesättigt und habe auch danach kein Hungergefühl. Das ist eine gute Kombination."

Ende Januar unterzog sich Calmund in Offenbach einer Magenbypass-Operation. Dadurch ist sein Magen um ungefähr 80 Prozent verkleinert. Anschließend durfte er sechs Wochen lang nur Flüssigkeiten und püriertes Essen zu sich nehmen. Davor wog Calmund 175 Kilo, nur noch 134 Kilo sind es jetzt. Die Mission aber lautet "Calli wird 100 (Kilo)", und so sollen eine gesündere Ernährung und Sport die Pfunde noch weiter purzeln lassen.

"Grill den Henssler" gibt es jeden Sonntag ab 20.15 Uhr bei Vox und bereits drei Tage zuvor sowie im Anschluss bei TVNOW zu sehen.