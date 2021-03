Die Menschen kennen ihn als ewigen Spaßvogel. Doch nun muss Roberto Blanco eine tieftraurige Nachricht verkraften. Sein zehn Jahre jüngerer Bruder ist tot. Gestorben ist er nur wenige Tage nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

Das Coronavirus kennt keinen Status. Und so haben sich auch bereits etliche Prominente und ihre Familien mit ihm infiziert. Manch einer hat die Ansteckung nicht überlebt. Einen dieser Fälle gibt es nun offenbar auch im unmittelbaren Umfeld von Schlagersänger Roberto Blanco.

"Ich bin tieftraurig", sagt der 83-Jährige in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Blanco trauert um seinen Bruder. Der zehn Jahre jüngere Victor Zerquera sei in seiner libanesischen Heimat Beirut gestorben, so der Sänger. Die "traurige Nachricht" habe er von Victors Ehefrau am Telefon erfahren.

"Einen Bruder zu verlieren, ist so, als würde ein Teil von einem selbst sterben", sagt Blanco im "Bild"-Interview. Das Verhältnis der Geschwister sei "besonders gut" gewesen, sie hätten "oft telefoniert".

"Überhaupt keine Symptome"

Zu den Umständen des Todes erklärt Blanco, sein Bruder habe im Februar in Beirut das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Daraufhin habe man ihn im Krankenhaus behandelt. Erst später habe sich herausgestellt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

"Victor hatte überhaupt keine Symptome, doch er starb nach drei Tagen", so Blanco. "Victor war genau wie ich ein lebenslustiger Mensch“, weiß er weiter zu berichten. Der Bruder werde ihm sehr fehlen.

Eines von fünf Halbgeschwistern

Roberto Blancos Eltern stammten aus Kuba. Er wurde jedoch im tunesischen Tunis geboren. Hier und in Beirut wuchs er auch auf, ehe er zunächst nach Spanien und Mitte der 1950er-Jahre nach Deutschland kam, wo er alsbald seine Karriere als Schlagerstar begann.

Victor Zerquera war Roberto Blancos Halbbruder. Ursprünglich hatte der Sänger fünf Halbgeschwister, von denen eine Schwester jedoch ebenfalls schon gestorben ist. Sie alle stammen von Blancos Vater. Seine Mutter hingegen starb bereits, als er zwei Jahre alt war.