Unterhaltung

Showdown bei "House of Cards": Robin Wright hat Blut an ihren Händen

Nun ist es offiziell: Die sechste Staffel der Netflix-Erfolgsserie "House of Cards" wird auch die letzte sein - und das Ende des Kampfes ums Weiße Haus verspricht, blutig zu werden. Hauptdarstellerin Robin Wright jedenfalls macht den Fans Hoffnung auf reichlich Intrigen.

Francis Underwood ist Geschichte - nun kommt Claire Underwood. Die finale Staffel der US-Erfolgsserie "House of Cards" ist abgedreht worden. Das hat Schauspielerin Robin Wright via Instagram bestätigt. Nach dem Rauswurf von Kevin Spacey, der in den früheren Staffeln die Hauptrolle als Francis Underwood - dem 46. Präsident der Vereinigten Staaten - gespielt hatte und wegen Belästigungsvorwürfen von Netflix entlassen wurde, übernimmt in der neuen Staffel nun dessen Ehefrau Carrie das Zepter.

Wenig subtil deutet das von Wright veröffentlichte Promo-Bild der Netflix-Produktion an: Der Endspurt im Kampf um das Oval Office wird blutig! Wrights Charakter Carrie, die durch einen Coup im Finale der vergangenen Staffel zur US-Präsidentin ernannt wurde, reibt sich auf dem Bild diabolisch die blutbefleckten Hände. Wird sie gar am Ende für das Ableben ihres Mannes sorgen?

Der Serientod wäre jedenfalls die plausibelste Erklärung dafür, warum die Figur des von Hollywood verstoßenen Kevin Spacey plötzlich nicht mehr in Erscheinung treten wird. Dass auch Frau Underwood mit dem Leben anderer nicht gerade zimperlich umgeht, das wissen Fans der Serie spätestens seit der vergangenen Staffel. Ob es den Drehbuchautoren gelungen ist, die Serie "House of Cards" zu einem würdigen Ende zu führen, wird sich aber erst zeigen müssen.

Sie dankt allen - wirklich allen?

"Wir haben die letzte Staffel von 'House of Cards' fertig gedreht", schrieb Wright. "Mit unserem Cast und der Crew zu arbeiten, war eine absolute Freude. Wir sind eine Familie geworden und ich werde euch alle und die unendlich vielen Lacher vermissen." Dass sie bei diesen Worten auch Spacey mit eingeschlossen hat, darf bezweifelt werden.

Der ehemalige Hauptdarsteller der Serie wurde gefeuert, nachdem mehrere Männer Vorwürfe gegen den homosexuellen Schauspieler erhoben hatten. Einige von ihnen gaben an, noch minderjährig gewesen zu sein, als Spacey sie angeblich sexuell belästigte. Die Staatsanwaltschaft in Kalifornien beschäftigt sich seit vergangenem Dezember mit den Vorwürfen.

Als Folge des Skandals mussten die sechste Staffel verschoben und weite Teile der bereits fertigen Drehbücher komplett überarbeitet werden. Ein genaues Startdatum der finalen "House of Cards"-Staffel ist noch nicht bekannt, der erste Mini-Trailer verrät aber bereits, dass die neuen Folgen noch irgendwann im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden.

Quelle: n-tv.de