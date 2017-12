Unterhaltung

"Touch me"-Sängerin klagt an: Samantha Fox von David Cassidy belästigt?

David Cassidy wird in den 70ern zum Teenie-Idol. Samantha Fox ist Sex-Ikone der 80er-Jahre. Nun, rund drei Wochen nach seinem Tod, offenbart sie ein bisher gut gehütetes Geheimnis: Cassidy habe sie dereinst aggressiv sexuell bedrängt.

Heute ist Samantha Fox 51 Jahre alt. Sie steht zu ihrer Homosexualität und die Zeiten, in denen sie Männern reihenweise den Kopf verdrehte, gehören der Vergangenheit an.

Stattdessen geht sie heute in Reality-TV-Shows aus und ein, etwa in der britischen Dschungelcamp-Version "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" 2009 oder erst vergangenes Jahr bei "Celebrity Big Brother", der britischen Variante von "Promi Big Brother".

Doch in den 80er-Jahren war das einmal anders. Als "Seite-3-Mädchen" der Boulevardzeitung "The Sun" stieg Fox zu einer der meistfotografierten Frauen Großbritanniens auf. Dann begann sie auch noch zu singen - und wurde mit "Touch Me (I Want Your Body)" zum international berühmten One-Hit-Wonder. Sogar in den USA landete das Model mit dem Song weit vorne in der Hitparade.

"Was tue ich? Was sage ich?"

Doch auch wenn bei Fox alles darauf angelegt war, die Männer wuschig zu machen - bei ihr hätten sich alle immer zu benehmen gewusst, verrät die Britin nun im Gespräch mit dem "Mirror". Alle außer David Cassidy. Er sei während und nach einem gemeinsamen Fotoshooting zudringlich geworden, erklärt Fox.

Cassidy, der in den 70er-Jahren erst durch die Fernsehserie "Die Partridge Familie" und dann als Sänger zum Teenie-Idol wurde, wollte demnach 1985 seine ins Stocken geratene Musikkarriere neu anschieben. Dafür wurde ein Fotoshooting mit Fox organisiert, bei dem beide mit freiem Oberkörper für die Kamera posierten. "Ich war 19", erinnert sich Fox heute, "und als Kind hatte ich jede Nacht die Poster von ihm an meiner Wand geküsst. Von daher sagte ich: 'Natürlich mache ich das'."

Doch während der Aufnahmen entwickelte sich die Situation offenbar anders, als von Fox erwartet. Cassidy, inzwischen 35 Jahre alt, habe das Shooting "deutlich erregender als sie gefunden", konstatiert der "Mirror". "Ich überlegte: 'Was tue ich? Was sage ich? Sei einfach still.' Das war ich dann", erklärt Fox im Interview mit der Zeitung.

Mit Knie und Ellenbogen gewehrt

Wirklich eskaliert sei das Aufeinandertreffen jedoch erst später im Restaurant, wo sie zusammen mit ihrem Vater gegessen hätten, berichtet Fox. "Da mein Vater dabei war, hat David nicht geflirtet. Aber als ich auf die Toilette ging, kam er mir nach und drückte mich ohne Warnung wirklich aggressiv gegen die Wand", erklärt sie. "Er schob seine Zunge in meinen Mund, grapschte mir mit einer Hand an den Busen, während er mit der anderen meinen Rock hochschob. Ich habe ihm mein Knie in die Eier gerammt, ihn angeschrien, dass er mich loslassen soll und ihm meinen Ellbogen ins Gesicht gestoßen", so Fox weiter.

Sie habe ihm richtig wehgetan und sei zurück zum Tisch gegangen, schildert das Modell den weiteren Fortgang der Geschehnisse. Auch Cassidy sei schließlich an den Tisch zurückgekehrt - und habe so getan, als sei nichts vorgefallen. Sie selbst habe den Vorfall ebenfalls nicht weiter thematisiert.

"Letztendlich bin ich darüber hinweg. Er hat bekommen, was er verdient hat, er hat nicht bekommen, was er wollte - und mir ist nichts passiert", resümiert Fox im "Mirror"-Gespräch. Cassidy ist am 20. November 2017 im Alter von 67 Jahren verstorben. Der langjährige Alkoholiker erlag einem Organversagen.

