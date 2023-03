Die Figuren Schnatterinchen (l-r), Pittiplatsch, Sandmann und Moppi begleiten viele Kinder abends in die Schlafenszeit.

Der Sandmann, der viele Kinder abends ins Bett begleitet, ist schon mehr als 60 Jahre alt. Einen Grimme-Preis bekommt die Sendung nun aber zum ersten Mal. Die gekürte Folge handelt von einem ganz besonderen Recycling-Fahrzeug - und erfüllt damit einen wichtigen pädagogischen Auftrag.

Sandmann, lieber Sandmann, es ist endlich so weit: Das berühmte Sandmännchen aus dem Kinderfernsehen bekommt einen Grimme-Preis. Das teilte das Grimme-Institut nun in Köln mit. Die Auszeichnung gehe an Stefan Schomerus (Buch/Regie) sowie Tine Kluth (Animation) für eine RBB-Produktion, die im Juni 2022 zum ersten Mal im Kinderkanal (KiKA) ausgestrahlt worden sei, hieß es. Der ausgewählte Sandmännchen-Film behandelt ein wichtiges Thema: ein sogenanntes Recycling-Fahrzeug aus gebrauchten und defekten Dingen kann auf Knopfdruck etwas Neues entstehen lassen.

"Besonders gelungen findet die Jury die Modernisierung der Animation und die Beschäftigung mit dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit, das hier - wie immer ohne Worte - kindlich begreifbar gemacht wird", hieß es in der Begründung. Nach Angaben des Grimme-Instituts gehört "Unser Sandmännchen" damit erstmals zu den Grimme-Preisträgern.

Deutschlands dienstälteste Kinderfernsehen-Figur

Die Grimme-Preise sind nicht mit Geld verbunden, gelten unter Fernsehleuten aber als wichtige und hochrenommierte Auszeichnungen. Der Preis wird seit 1964 jährlich verliehen und würdigt Qualitätsfernsehen. Übergeben werden die Trophäen in diesem Jahr am 21. April in Marl.

Der Sandmann, der abendlich Kinder über das Fernsehen in die Schlafenszeit begleitet, ist mehr als 60 Jahre alt - 1959 wurde "Unser Sandmännchen" erstmals im DDR-Fernsehen ausgestrahlt. Er ist Deutschlands dienstälteste Kinderfernsehen-Figur und hat den Sandmann aus dem Westen überlebt. Mit zu seiner Truppe gehören die Figuren Schnatterinchen, Pittiplatsch und Moppi. Bekannt ist auch das Lied, mit dem die Sendung stets beginnt: "Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst den Abendgruß, ehe jedes Kind ins Bettchen muss, Du hast gewiss noch Zeit!"