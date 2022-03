Wegen des Angriffs Russlands müssen viele Menschen aus der Ukraine jetzt ihre Heimat verlassen und sind auf Hilfe angewiesen. Die Spendenbereitschaft ist groß, doch Eskimo-Callboy-Schlagzeuger David Friedrich und sein Tokio-Hotel-Kollege Gustav Schäfer packen lieber gleich selbst mit an.

Seit Wladimir Putins Truppen vergangene Woche den Angriff die Ukraine gestartet haben, müssen Hunderttausende Ukrainer und Ukrainerinnen ihre Heimat verlassen. Sie suchen Schutz in den Nachbarländern, doch viele von ihnen harren noch immer in der Kälte an der Grenze zu Polen aus. Den beiden Musiker Gustav Schäfer, Schlagzeuger bei Tokio Hotel, und David Friedrich, Ex-Bachelorette-Gewinner und Drummer bei Eskimo Callboy, reicht es nicht, Geld zu spenden. Sie haben sich jetzt auf den Weg zur Grenze gemacht.

Vorab hatten sich die zwei in den sozialen Medien an ihre Fans gewandt. In einem Post auf der Instagram-Seite von David Friedrich heißt es zu einem Spendenaufruf: "Es ist der absolute Wahnsinn und nicht in Worte zu fassen! Aus einer Nacht-und-Nebel-Aktion und kurzen Telefonaten, ohne jegliche Widerworte oder Zweifel, beschlossen wir, zu helfen. Ohne zu wissen, wie."

Bislang sind mehr als 20.000 Euro zusammengekommen. "Dieses Geld kann zwar nicht jedem helfen, aber ist es der Anfang von etwas Großem: Zusammenhalt, Menschlichkeit und Perspektive", schreibt Friedrich weiter. "Wir werden unser Bestmögliches geben und ganz vielen Frauen, Müttern, Kindern und älteren Menschen aufrichtig zur Seite stehen." Sollte Geld übrig bleiben, soll das an die RTL-Aktion "Wir helfen Kindern" gehen.

Mit Hilfsgütern auf dem Weg

Gustav Schäfer berichtet von der Reise an die Grenze. (Foto: instagram.com/gustavschaefer)

Den Wagen haben die beiden voll mit Sachspenden, die sie ebenfalls zuvor gesammelt haben. Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel wurden verladen. Kurz vor der Abfahrt wendete sich Gustav Schäfer ebenfalls an seine Instagram-Follower. Etliche Kartons und Tüten mit Kinder-, Frauen- und Herrenklamotten seien eingetroffen. An Kleidung mangele es nicht mehr. Aus erster Hand hätten sie allerdings erfahren, dass auch ein großer Bedarf an Lebensmitteln, Babynahrung und medizinischen Produkten bestünde.

Dann ging es also erstmal in den Supermarkt, wo die zwei weitere Hilfsgüter einkauften, darunter auch Batterien und Taschenlampen. "Wir machen hier alles leer", so Schäfer. In ihren Storys halten sie zwei ihre Follower über die Aktion weiterhin auf dem Laufenden.

In Polen steht außerdem das Elternhaus von David Friedrich. Das möchten die beiden Musiker nun so schnell wie möglich instand setzen, sodass zehn Personen dort unterkommen können. "Wir werden auch hin und her fahren, an den Grenzposten und die Leute versorgen", verspricht Friedrich.