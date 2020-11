Wegen seiner Glasknochenkrankheit im Rollstuhl sitzend, feierte Peter Radtke als Schauspieler Erfolge. Abseits der Bühne engagierte sich der promovierte Literaturwissenschaftler gegen die Konsequenzen der Pränataldiagnostik. Nun ist Radtke in München gestorben.

Der Schauspieler und Autor Peter Radtke ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien (ABM), deren Mitbegründer Radtke war, in München mit.

Radtke kam 1943 in Freiburg zur Welt und litt seit seiner Geburt an der Glasknochenkrankheit. Nach einer Dolmetscherausbildung begann er in Regensburg und Genf Germanistik und Romanistik zu studieren. Im Anschluss an seine Promotion arbeitete er von 1977 bis 1984 an der Münchner Volkshochschule. Später leitete er bis 2008 die ABM als Geschäftsführer und Leitender Redakteur.

Zusammenarbeit mit großen Regisseuren

Trotz seiner Krankheit hatte Radtke auf großen Bühnen gespielt und mit Regisseuren wie Franz-Xaver Kroetz oder George Tabori gearbeitet. "Wagen wir uns aus unserm Schneckenhaus", riet er Schauspielern mit Behinderungen auf seiner Homepage. "Wir bereichern auch die traditionelle Kultur um neue Impulse, die diese so dringend nötig hat, wenn sie nicht in tödlichem Formalismus erstarren will."

Radtke engagierte sich gegen die Konsequenzen der Pränataldiagnostik, also die Früherkennung von Erbkrankheiten bei Embryos und die Entscheidungsfreiheit der Eltern, den Fötus daraufhin abzutreiben. "Wenn ich sehe, in welche Richtung unsere Gesellschaft in den letzten Jahren marschiert, gerade in medizinischer Hinsicht, also in eine Welt, in der Krankheit und Leid angeblich nicht mehr notwendig sind, weil der medizinische Fortschritt das verhindern kann, da graust es mich", sagte er einmal dem Bayerischen Rundfunk. Später bilanzierte er: "Ich glaube, dass ich im Leben nichts versäumt habe, was so wichtig wäre, dass es aufwiegt, was ich auf andere Weise wieder gewonnen habe."

Radtke hatte das "Münchner Crüppel Cabaret" mitbegründet, war Mitglied des Deutschen Ethikrates und Träger des Bundesverdienstkreuzes sowie des Bayerischen Verdienstordens. Er starb nach ABM-Angaben bereits am Samstag in München.