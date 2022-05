Es dürfte so einige geben, die gern ihr Freund wären: Selena Gomez.

Eigentlich sollte es für Selena Gomez kein Problem sein, einen Freund zu finden. Schließlich ist sie ein weltweiter Teenie-Star. Ihre bisherigen Beziehungen liefen jedoch nicht gerade glatt. Aber die 29-Jährige nimmt es mit Humor.

Dass sie aktuell als Single durchs Leben geht, scheint Selena Gomez keine schlaflosen Nächte zu bereiten. Das jedenfalls geht aus einem Auftritt von ihr im US-Fernsehen hervor. So führte die 29-Jährige am Wochenende durch eine Episode der beliebten Show "Saturday Night Live". Gleich zu Beginn scherzte sie: "Ein Grund, warum ich sehr gerne Gastgeberin bin, ist, dass ich Single bin."

Zudem habe sie gehört, dass "Saturday Night Live" ein "großartiger Ort" sei, "um die große Liebe zu finden", gab sich die Schauspielerin und Sängerin weiter humorvoll. Von Dating-Apps halte sie dagegen nicht viel. "Ich möchte nur an das Universum weitergeben, dass ich an die Liebe glaube. Ich würde gerne sagen, dass ich nach meinem Seelenverwandten suche - aber an diesem Punkt würde ich jeden nehmen", witzelte Gomez.

"Mir geht es total gut"

Schon in den vergangenen Monaten hatte Gomez immer wieder öffentlich zu verstehen gegeben, dass sie kein Problem damit habe, Dauer-Single zu sein. "Mir geht es total gut damit, Single zu sein", sagte sie etwa in einem TikTok-Video.

Gomez hat mehrere prominente Ex-Freunde, darunter etwa die Musikkollegen The Weeknd und Nick Jonas. Schlagzeilen machte lange Zeit aber vor allem ihre On-Off-Beziehung mit Justin Bieber. Als die beiden endgültig auseinandergingen, dürften bei so manchen Teenagern weltweit Tränen geflossen sein. Biebers spätere Freundin und heutige Frau Hailey Baldwin sah sich zunächst auch Anfeindungen von Fans ausgesetzt, für die der Sänger nur mit Gomez glücklich werden konnte.

Die 1992 in Texas geborene Selena Gomez begann bereits im Kindesalter eine TV-Karriere. Der Durchbruch gelang ihr 2007 mit der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Ungefähr zeitgleich schlug sie auch eine Karriere als Popsängerin ein. Ihr letztes, 2020 erschienenes Studioalbum "Rare" belegte Platz drei in den deutschen Charts.