Mit ihrer überschaubaren Gästeliste für ihre Hochzeit haben sich Gwen Stefani und Blake Shelton offenbar im Freundeskreis sehr unbeliebt gemacht. Das verrät der Country-Star nun in einem Interview. Nicht einmal gute Freunde und Kollegen waren demnach eingeladen.

Wer schon einmal geheiratet hat, weiß, wie schwer es ist, eine Hochzeit zu planen. Früher oder später müssen die Paare Entscheidungen treffen, die möglicherweise nicht allen Freunden oder Verwandten gefallen werden. Bei der Gästeliste etwa. Aus diversen Gründen lassen sich manchmal eben nicht alle Bekannten einladen, die man gerne an seinem großen Tag dabei haben würde. Das kann mitunter zu Streit führen.

Diese Erfahrung mussten offenbar auch Gwen Stefani und Blake Shelton machen. Denn dass die beiden sich am 3. Juli im kleinsten Kreis auf Sheltons Ranch in Oklahoma trauen ließen, stößt vielen gemeinsamen Freunden des Paares sauer auf. Er habe sehr "unangenehme Gespräche" mit "so vielen" seiner Kumpels führen müssen, die keine Einladung zur Hochzeit erhalten hätten, verriet der Country-Star in der Radiosendung "The Highway".

"Es geht nicht um euch"

Es habe Beschwerden von Freunden gegeben, dass sie erst über die Presse von der Trauung erfahren hätten, so der 45-Jährige. Er habe den beleidigten Freunden jedoch klar gemacht, dass sie "darüber hinwegkommen" sollten. "Wir haben es klein gehalten. Es geht nicht um euch", habe er sie erinnern müssen. Berichten zufolge waren bei der Hochzeit von Shelton und Stefani etwa 40 Gäste anwesend, darunter "The Voice"-Moderator Carson Daly, der die Zeremonie leitete.

Der ehemalige "The Voice"-Juror und Freund des Paares, Adam Levine, war dagegen abwesend - und das, obwohl Shelton im vergangenen Jahr bei "Late Night with Seth Meyers" gesagt hatte, er wolle, dass der Maroon-5-Frontmann bei der Hochzeit auftritt. Als Levine im April in der "Ellen DeGeneres Show" über das Thema sprach, witzelte er: "Ich werde zur Hochzeit gehen und Einspruch erheben. Ich werde wahrscheinlich nicht eingeladen, jetzt, wo ich das im Live-Fernsehen sage. Aber ich werde irgendwie da sein."

Der 45-jährige Shelton und die sechs Jahre ältere Stefani hatten sich 2015 als Coaches bei der US-Ausgabe von "The Voice" kennen- und lieben gelernt. Im Oktober 2020 stellte der Country-Star dann die Frage aller Fragen. Für Stefani ist es die zweite Ehe, Shelton hat bereits zwei Ehen hinter sich. Ob sie aufgrund der Corona-Pandemie im kleinen Rahmen heirateten oder ohnehin keine große Feier geplant hatten, ist nicht bekannt.