Seit einem halben Jahr ist Elon Musk Single. Zwar ist damals erst mal nur von einer "halben Trennung" die Rede, doch hat der 50-Jährige wohl bereits eine neue Freundin. US-Medien melden, er und Natasha Bassett würden sich bereits seit mehreren Monaten treffen.

Im Herbst des vergangenen Jahres trennten sich Elon Musk und Sängerin Grimes, nun soll der 50-Jährige auch schon wieder in festen Händen sein. Die Neue an seiner Seite ist laut der US-Seite "HollywoodLife" eine 27-jährige Schauspielerin aus Australien.

Vergangene Woche wurde Natasha Bassett dabei gesehen, wie sie am Flughafen von Los Angeles aus dem Privatjet des Tesla-Chefs stieg. Wie es weiter heißt, treffen die zwei sich bereits eine ganze Weile. "Sie sind seit mehreren Monaten zusammen und leben gerade in einer monogamen Beziehung."

Natasha Bassett spielte unter anderem die Rolle von Britney Spears im Biopic "Britney Ever After". 2014 erschien mit "Kite" ein Kurzfilm der Australierin, für den sie das Buch schrieb und bei dem sie auch Regie führte. Zudem tauchte sie in Nebenrollen in Filmen wie "Hail" und zuletzt "The Pale Door" auf. Aktuell steht sie für das Biopic "Elvis" vor der Kamera.

Mit Ex weiter befreundet

Der aus Südafrika stammende Elon Musk war zuvor drei Jahre mit Claire Elise Boucher alias Grimes zusammen. 2020 bekamen die zwei gemeinsam Sohn X Æ A-Xii. "Wir lieben uns immer noch, sehen uns häufig und verstehen uns gut", so Musk im September. Als Grund für die Trennung gab er die Arbeit für seine Unternehmen Tesla und SpaceX an, für die er viel unterwegs sei, während Grimes in Los Angeles weilt.

Doch macht der 50-Jährige nicht nur mit seinen Beziehungen und seinen erfolgreichen Firmen immer wieder Schlagzeilen. Gerade erst verglich er den kanadischen Premierminister Justin Trudeau wegen dessen Vorgehens gegen die anhaltenden Blockaden von Lkw-Fahrern mit Adolf Hitler. Er veröffentlichte auf Twitter ein Bild des Diktators, das mit dem Text "Hört auf, mich mit Justin Trudeau zu vergleichen", versehen war. Der Eintrag wurde später wieder gelöscht.

Und auch Positives war kürzlich zu vermelden. So wurde bekannt, dass Elon Musk im November 2021 wohl mehr als fünf Millionen Tesla-Aktien im Wert von damals gut 5,7 Milliarden US-Dollar verschenkte. Bekannt ist nur, dass das Geld wohltätigen Zwecken zugutegekommen ist. Konkrete Namen wurden nicht genannt.