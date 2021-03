Es geht wieder los: Am Montagabend öffnet bei Vox ein weiteres Mal die "Höhle der Löwen". Zahlreiche Start-ups und Jungunternehmer buhlen in den kommenden Wochen um das Interesse der Investoren. Die ersten stellen wir Ihnen schon einmal vor.

Gründerin Lara Schuhwerk hofft auf einen Deal. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

"Beneto Foods"

Lara Schuhwerk präsentiert den Löwen ihr Start-up "Beneto Foods". Damit entwickelt, produziert und vertreibt die Gründerin proteinreiche Lebensmittel auf Basis von Grillenmehl. "Beneto Pasta" soll viermal mehr Protein enthalten als herkömmliche Pasta. Sie besteht aus Dinkelgrieß, 15 Prozent Grille und Erbse.

"Grillen enthalten 50 Prozent mehr Protein als Hühner- oder Rinderfleisch. 15 Prozent mehr Eisen als Spinat und genauso viel Vitamin B12 wie beispielsweise Fisch. Außerdem erzeugen Grillen 100 Mal weniger CO2-Emissionen und verbrauchen 2000 Mal weniger Wasser als Rinder, um die doppelte Menge an Protein zu erzeugen", erklärt Schuhwerk.

"GetSteps" will immer einen Schritt voraus sein. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

"GetSteps"

Annik Wolf und Vincent Hoursch wollen "GetSteps" zum Lifestyle-Thema machen. "Mit uns sind Sie Ihrer Gesundheit immer einen Schritt voraus", so Wolf. "70 Prozent der Erwachsenen haben eine Fußfehlstellung, wie zum Beispiel Platt- oder Spreizfüße. Diese kann zu Schmerzen in den Füßen, der Hüfte, den Rücken oder sogar im Kopf führen."

Maßgefertigte orthopädische Einlagen seien das effektivste Hilfsmittel dagegen, doch nur 20 Prozent der Erwachsenen würden diese tragen. Und warum? "Weil es wirklich aufwändig ist, welche zu bekommen", erklärt Wolfs Geschäftspartner Vincent Hoursch, der selbst bereits lange orthopädische Einlagen trägt und weiß, dass man auf sie oft wochenlang beim Orthopäden warten muss. Das System von "GetSteps" sei anders, versprechen die Gründer: Bequem zu Hause den Fußabdruck erstellen, einen Fragebogen ausfüllen, alles einschicken und schon kommen die personalisierten Einlagen zurück.

Auch Devran Sezek bleibt am Ball. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

"Compasstrainer"

"Mit meiner Erfindung lernen Kinder spielend leicht das Einmaleins des Fußballspielens", kündigt Devran Sezek sein Produkt in "Die Höhle der Löwen" an. Der "Compasstrainer" ist ein innovatives Sportprodukt, das mit verschiedenen Farben und Komponenten arbeitet. Die farbigen Sticker können sich die Kinder entsprechend der Technik auf ihre Schuhe kleben und mit dem dazugehörigen farbigen Learn-Ball soll es wesentlich leichter fallen, die Techniken klar und verständlich zu vermitteln.

"bideo"

"Vier von fünf verstopften Toiletten in Deutschland lassen sich auf feuchtes Toilettenpapier zurückführen", weiß Gründer Thorsten Homma. Zudem sorgten die feuchten Tücher pro Jahr für ein großes Volumen an Plastikmüll. Mit "bideo" hat er einen Toilettenpapierhalter entwickelt, der die Möglichkeit bietet, handelsübliches Toilettenpapier ausschließlich mit Wasser zu befeuchten. Und das ganz ohne Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffe. Dank der einmaligen Anschaffung ohne Folgekosten spare "bideo" außerdem Geld, erklärt Homma. "Und was ich viel wichtiger finde: Wir tun alle etwas für die Umwelt."

"Repaq" soll zur Müllvermeidung beitragen. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

"Repaq"

Mit "Repaq" haben die Gründer Hannes Füting, Katja Seevers und Sven Seevers nach eigenen Angaben die "erste zertifiziert plastikfreie und kompostierbare Verpackung" kreiert. Diese Verpackung kompostiere in 42 Tagen völlig rückstands- und plastikfrei.

Die Verpackungen bestehen aus pflanzlicher Zellulose, Glyzerin und Wasser. "Alle Zutaten für unsere Verpackungen sind natürlichen Ursprungs. Wenn sie sich zersetzen und kompostieren, entsteht am Ende immer CO2, Wasser und Biomasse", erläutert Katja Seevers. So soll Repaq in der Natur beim Zersetzungsprozess keinen Schaden hinterlassen.

"Die Höhle der Löwen" läuft ab sofort immer montags um 20.15 Uhr bei Vox. Sonntags um 15.10 Uhr wird die Sendung bei ntv wiederholt. Zudem ist sie jederzeit bei TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie auch bei vox.de.