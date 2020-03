Irgendwie erschien Amira Aly aus dem Nichts, da waren sie und Oliver Pocher auch schon liiert, bald darauf verheiratet und Eltern eines Sohnes. Bislang hieß es, sie hätten sich über gemeinsame Freunde kennengelernt. Doch nun verrät Aly, wie sie wirklich zueinander fanden.

"Pocher und Aly sollen sich laut 'Bild' im Sommer 2016 über gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Silvester hätten sie dann bereits gemeinsam in Dubai verbracht." So ist es in der allerersten Meldung über das Liebespaar Oliver Pocher und Amira Aly bei ntv.de nachzulesen. Veröffentlicht haben wir sie im November 2018.

Tatsächlich aber sollen Pocher und Aly zu dieser Zeit schon eine ganze Weile liiert gewesen sein, auch wenn der Comedian dies zunächst nicht offiziell machen wollte. "Das ist nur meine Marketing-Assistentin", schwindelte er etwa anfangs, ehe er Aly dann doch als seine Freundin präsentierte.

Hochzeit und Baby

Von da an ging alles ganz schnell. Bereits im Mai 2019 gaben Pocher und Aly bekannt, Eltern zu werden. Noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes im November trafen sich der 42-Jährige und seine 15 Jahre jüngere Freundin vor dem Traualtar. Im Oktober vergangenen Jahres heirateten die beiden auf den Malediven.

So weit, so gut, so glücklich. Nur die Geschichte des Kennenlernens muss dann wohl doch umgeschrieben werden. Verraten hat dies keine Geringere als Amira Aly persönlich, die es offenbar leid war, bei all den Nachfragen weiter zu schwindeln.

Weiterer Nachwuchs nicht ausgeschlossen

So beantwortete die Österreicherin in ihrer Instagram-Story ihren Fans so einige Fragen. "Wie zum Teufel kommst du mit so einem verrückten Mann klar?", wollte etwa einer wissen. Und Aly antwortete: "Indem ich selbst verrückt bin." Auch der Frage, ob sie noch weitere Kinder wolle, wich die 27-Jährige nicht aus. "Ist nicht ausgeschlossen", schrieb sie.

Für das größte Aufsehen sorgt jedoch zweifellos Alys Antwort auf die Frage, wie sie und Pocher zueinander gefunden hätten. "Da das mit Abstand die am häufigsten gestellte Frage ist - bei Tinder", erklärte sie, garniert mit einem lachenden Smiley und einem Herz. Nur ein Scherz oder dann doch die bislang verschwiegene Wahrheit? Kein Problem so oder so - Pocher und Aly wären schließlich nicht die ersten, bei denen ein schlichter Wisch nach rechts die Weichen für das Leben komplett neu stellte.