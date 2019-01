Die neue Dschungelkönigin heißt Evelyn Burdecki. Von Anfang an festgestanden hat das nicht. Gleichwohl lag Madame "Hilti" in der Zuschauergunst stets weit vorn. Dies geht aus den Abstimmungsergebnissen hervor, die RTL nun veröffentlicht hat.

Es kann nur eine geben. Und sie heißt Evelyn Burdecki. Oder wollte am Ende noch irgendjemand ernsthaft daran zweifeln, dass sie nach rund zwei Wochen im Dschungelcamp die Gestrüpp-Krone aufgesetzt bekommt?

Doch die Zeit bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist stets eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nicht nur für die Kandidaten, sondern auch für die Zuschauer und ihre Sympathien. Nun gut, dass Gisele Oppermann stets die erste Wahl für die Dschungelprüfungen sein würde, stand in der ersten Show-Hälfte praktisch unumstößlich fest. Jedes Mal sprachen sich mehr als 30 Prozent der TV-Zuschauer dafür aus, sie bei Maden, Kakerlaken und Spinnen auf die Probe zu stellen. In der Spitze (mit 47,47 Prozent am 17. Januar) rief sogar beinahe jeder zweite Dschungelcamp-Gucker für sie an.

Doch nicht nur das geht aus den Statistiken hervor, die RTL nun mit Blick auf die abgelaufene Staffel veröffentlicht hat. Der Sender gab auch die Voting-Ergebnisse bekannt, die erzielt wurden, als es um den Auszug der Kandidaten ging. Und siehe da: Burdecki lag zwar in der Zuschauergunst stets weit vorn. Wie eine sichere Siegerin sah sie jedoch zunächst nicht aus.

Glauben Sie nicht? Dann sehen Sie sich den Ausgang der einzelnen Abstimmungen an. So sah das Zuschauer-Voting an den einzelnen Tagen aus:

18.01.2019

Evelyn Burdecki 19,63 Prozent

Chris Töpperwien 18,60 Prozent

Bastian Yotta 11,84 Prozent

Gisele Oppermann 10,40 Prozent

Peter Orloff 8,71 Prozent

Felix van Deventer 8,62 Prozent

Sandra Kiriasis 5,13 Prozent

Doreen Dietel 4,42 Prozent

Leila Lowfire 3,88 Prozent

Sibylle Rauch 2,95 Prozent

Tommi Piper 2,93 Prozent

Domenico de Cicco 2,89 Prozent (ausgeschieden)

19.01.2019

Felix 18,79 Prozent

Chris 17,56 Prozent

Evelyn 17,49 Prozent

Bastian 11,27 Prozent

Doreen 8,00 Prozent

Peter 7,45 Prozent

Sandra 5,18 Prozent

Gisele 5,09 Prozent

Tommi 3,79 Prozent

Leila 3,49 Prozent

Sibylle 1,89 Prozent (ausgeschieden)

20.01.2019

Evelyn 20,41 Prozent

Bastian 18,06 Prozent

Chris 16,35 Prozent

Felix 13,83 Prozent

Peter 11,20 Prozent

Doreen 5,47 Prozent

Sandra 4,70 Prozent

Leila 3,51 Prozent

Gisele 3,25 Prozent

Tommi 3,22 Prozent (ausgeschieden)

21.01.2019

Bastian 29,83 Prozent

Chris 19,72 Prozent

Evelyn 16,71 Prozent

Felix 9,75 Prozent

Peter 8,60 Prozent

Sandra 4,77 Prozent

Leila 4,58 Prozent

Doreen 3,22 Prozent

Gisele 2,82 Prozent (ausgeschieden)

22.01.2019

Evelyn 23,86 Prozent

Peter 23,13 Prozent

Bastian 12,39 Prozent

Chris 12,20 Prozent

Felix 10,64 Prozent

Doreen 8,47 Prozent

Sandra 4,81 Prozent

Leila 4,50 Prozent (ausgeschieden)

23.01.2019

Evelyn 31,77 Prozent

Bastian 16,39 Prozent

Peter 15,32 Prozent

Chris 13,56 Prozent

Felix 11,93 Prozent

Sandra 5,72 Prozent

Doreen 5,31 Prozent (ausgeschieden)

24.01.2019 (Ergebnis wurde wegen Server-Problemen erst am 25.01.2019 bekanntgegeben)

Evelyn 28,50 Prozent

Peter 16,21 Prozent

Felix 15,44 Prozent

Bastian 14,81 Prozent

Sandra 13,15 Prozent

Chris 11,89 Prozent (ausgeschieden)

25.01.2019 (erstmalig müssen zwei Camper gehen)

Evelyn 29,41 Prozent

Felix 24,44 Prozent

Peter 17,09 Prozent

Sandra 15,76 Prozent (ausgeschieden)

Bastian 13,30 Prozent (ausgeschieden)

26.01.2019 - Vorfinale

Evelyn 46,14

Felix 28,54 Prozent

Peter 25,32 Prozent (ausgeschieden)

26.01.2019 - Finale (Stimmen aus Vorfinale zählen dazu)

Evelyn 60,45 Prozent

Felix 39,55 Prozent (ausgeschieden)