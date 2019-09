"Keine Ausreden an uns Frauen"

Während sich ihr Ex Bert Wollersheim gerade über sein neuestes Tattoo mit dem Konterfei seiner aktuellen Flamme freut, zelebriert Sophia Vegas mal wieder ihren Körper. Das jedoch mit einem fragwürdigen Tipp an andere Frauen, die gerade Mutter geworden sind.

Sophia Vegas scheint es derzeit richtig gut zu gehen. So postete sie bereits vor wenigen Tagen anlässlich ihres 32. Geburtstages bei Instagram ein Foto mit ihrem Lebensgefährten Daniel Charlier, auf dem sie auf einer Pool-Liege in die Kamera strahlt. "Dieser Geburtstag ist wohl der schönste, den ich je im Leben hatte. Da ich gesegnet bin mit unserer wunderschönen Tochter und dem Mann, der mein Leben erfüllt", schrieb sie dazu.

Nun legte sie mit einem weiteren Schnappschuss an der Seite des Vaters ihrer Tochter nach. Diesmal posiert das Paar vor strahlend blauem Wasser an Bord eines Schiffes. Charlier hält Vegas im Arm, die lediglich einen ultraknappen Badeanzug trägt, der ihre mit Silikon aufgemotzten Körperteile bestens zur Geltung bringt.

Disziplin und Ernährung?

Reichlich fragwürdig ist allerdings der Kommentar, mit dem sie diesmal die Aufnahme versieht. Sieben Monate seien seit der Geburt ihres Kindes vergangen, merkt Vegas an und fährt fort: "Keine Ausreden an uns Frauen. Wer Babys bekommen kann, hat auch die nötige Disziplin, sich richtig zu ernähren und sich wieder in Form zu bringen."

Dass das nicht bei allen Instagram-Nutzern gut ankommt, liegt auf der Hand. Schließlich verdankt Vegas ihren Körper bei weitem nicht allein Disziplin und Ernährung. Schönheitschirurgen legten nicht nur an ihrem Busen und Po Hand an. Auch ihre Nase ließ sich die 32-Jährige mehrfach richten. Ganz zu schweigen von der Verschlankung ihrer Silhouette, für die sie sich vier Rippen entnehmen ließ.

Ob die Kritik an ihrer Aussage die Dschungelcamp-Teilnehmerin des Jahres 2016 juckt, wissen wir nicht. Ebenso unklar ist, was sie wohl über das neueste Tattoo ihres Ex Bert Wollersheim denkt. Der ließ sich erst vor Kurzem ein weiteres Konterfei seiner neuen Herzdame Ginger Costello auf den Rücken stechen. Dort prangte bereits ein Abbild Costellos - unter dem Schriftzug "Sophia Vegas", bei dem Wollersheim inzwischen das Wort "Sophia" durchstreichen und vor "Vegas" die Buchstaben "Las" hinzufügen ließ.

Der Ex-Rotlichtkönig und Vegas waren von 2010 bis 2017 verheiratet. Nach der Trennung ging Vegas in die USA, wo sie den Unternehmer Charlier kennenlernte. Anfang Februar 2019 wurden die beiden Eltern einer Tochter. Charlier hat bereits fünf Kinder aus früheren Beziehungen.