Schauspielerin Sophie Turner und ihr Ehemann, der Musiker Joe Jonas, sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Gemeinsam mit ihrer bald zweijährigen Tochter Willa freut sich das Paar über ein weiteres Mädchen.

Schauspielerin Sophie Turner und der US-Sänger Joe Jonas sind zum zweiten Mal Eltern geworden. "Joe und Sophie freuen sich, die Ankunft ihres kleinen Mädchens zu verkünden", teilten die Sprecher des Paares am Donnerstag der US-Zeitschrift "People" mit. Über den Namen und das Geburtsdatum des Kindes wurde zunächst nichts bekannt.

Im Mai hatte Turner in einem Interview mit der britischen Ausgabe der "Elle" die Schwangerschaft bekannt gegeben. "Das ist es, worum es im Leben für mich geht - die nächste Generation aufzuziehen", sagte Turner dem Magazin. Sie und ihr Mann freuten sich sehr, die Familie zu vergrößern. "Das ist der größte Segen überhaupt."

Willa ist jetzt die große Schwester

Bereits 2020 war die gemeinsame Tochter Willa zur Welt gekommen. "Das Schönste im Leben ist zu sehen, wie meine Tochter immer mehr an Stärke gewinnt", schwärmte Turner in dem Interview weiter. Zwar würde Willa noch nicht ganz verstehen, dass sie eine große Schwester wird, sie sei jedoch "viel anhänglicher" als sonst. "Sie markiert ihr Territorium", scherzte die 26-Jährige.

Die gebürtige Britin Sophie Turner wurde durch ihre Rolle als "Sansa Stark" in "Game of Thrones" berühmt. 2019 war sie für einen Emmy als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Im selben Jahr heiratete sie den sechs Jahre älteren Joe Jonas. Er ist neben seinen Brüdern Nick und Kevin Teil des Pop-Trios Jonas Brothers, versuchte sich aber auch schon als Solosänger und Schauspieler. Die Familie lebt zurückgezogen in Miami.