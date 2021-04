Bekannt wird Jaleel White Ende der 1980er-Jahren als nerdiger Charakter Steve Quincy Urkel in der US-Sitcom "Alle unter einem Dach". Jetzt steigt der Schauspieler in das Cannabis-Geschäft ein.

Der Schauspieler Jaleel White ist weltweit vor allem für seine Rolle in der US-Sitcom "Alle unter einem Dach" bekannt, in der er von 1989 bis 1998 den Nerd Steve Urkel spielte. Jetzt bringt der 44-Jährige in Kooperation mit dem Unternehmen 710 Labs eine Cannabis-Linie auf den Markt, wie das Wirtschaftsmagazin "Forbes" berichtet.

White wurde als Steve Urkel berühmt. (Foto: imago images/Everett Collection)

Die Linie soll den Namen "ItsPurpl" tragen und auf Varianten der bereits bestehenden Sorte "Purple Urkle" basieren. Verkauft werden soll das Ganze zunächst bei zugelassenen Anbietern in Kalifornien. In dem US-Bundesstaat wurde der Konsum von Cannabis 2016 für Erwachsene legalisiert. Zuvor war der Konsum bereits aus medizinischen Gründen erlaubt. Die Marke "ItsPurpl" soll demnach erstmals am 20. April eingeführt werden.

Expansion möglich

Sollte die Kooperation Anklang bei der Kundschaft finden, könne man sich auch vorstellen, "ItsPurpl" auf weiteren Märkten zu etablieren, heißt es in dem Bericht. Die Kollaboration kam durch eine Freundschaft des Schauspielers mit dem Gründer von 710 Labs, Brad Melshenker, zustande.

Das Unternehmen habe nie Promi-Deals oder entsprechendes Sponsoring-Strategien verfolgt, erklärt Melshenker. In den vergangenen Jahren sei allerdings eine Freundschaft zwischen ihm und White entstanden. Die beiden hatten sich demnach während eines Flugs kennengelernt.

Jaleel Ahmad White spielte Steve Urkel in allen neun Staffeln von "Alle unter einem Dach". Zudem stellte er in der Serie sieben weitere Charaktere dar, darunter Steves Cousine Myrtle Urkle, seinen Cousin Cornelius Original Gangsta Dawg alias "OGD", sein Alter Ego Stefan Urquelle, und er war die Stimme des von ihm erfundenen Urkel-Bots.

Seit dem Ende der erfolgreichen Sitcom ist White immer wieder in anderen US-TV-Serien zu sehen, darunter "CSI: Vegas", "Navy CIS", "Hawaii Five-O" und "The Big Show Show".