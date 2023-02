An der Dschungelkrone ist Gigi Birofio knapp vorbeigeschrammt - und damit auch an der Siegprämie von 100.000 Euro. Dennoch könnte der Betrag bald auf sein Konto wandern. Schließlich macht ihm die Stripper-Gruppe "Sixx Paxx" ein unmoralisches Angebot, das er nicht ablehnen kann. Oder doch?

Seinen blanken Hintern hat Gigi Birofio im Dschungelcamp bereits in die Kamera gehalten. Nun hätte er die Chance, demnächst sogar noch mehr von sich zu zeigen. So hat ihm die Männer-Stripp-Gruppe "Sixx Paxx" in der RTL-Sendung "Punkt 12" ein womöglich ziemlich verlockendes Angebot unterbreitet.

Während Birofio zum Interview im Studio saß, wurde ein Einspielfilm gezeigt, in dem sieben Männer oberkörperfrei posierten. Die Performance des 23-Jährigen im Dschungel sei "der absolute Hammer" gewesen, befand der Sprecher der Strippertruppe und erklärte: "Gigi, hier kommt das Angebot deines Lebens."

Und wie sieht das aus? "Wir zahlen dir die Gewinnergage, auch wenn du knapp daran vorbeigegangen bist, für den Platz bei uns auf der Bühne", so die "Sixx Paxx". Sollte Birofio sich trauen und Lust haben, "vor 1000 Mädels auf der Bühne zu stehen" und etwas zu erleben, was er noch nie gehört und gesehen habe, solle er sich melden.

Nur ein bisschen mit dem Po wackeln?

Der Dschungelcamp-Zweitplatzierte geriet darüber mächtig ins Grübeln. "Ich bekomme 100.000 Euro, wenn ich ein bisschen mit meinem Po wackle", fasste er einigermaßen treffend zusammen. Er sage dazu hier und jetzt nicht Nein, machte Birofio deutlich. Zwar müsse er bis dahin wohl noch ein bisschen trainieren, räumte er ein, zeigte sich aber überzeugt: "Kriegen wir schon hin."

Nicht ausgeschlossen also, dass sich der Dschungelprinz demnächst auf der Bühne aus seinen Klamotten schält. Damit würde er in gewisser Weise auch in die Fußstapfen eines Ex-Königs treten. Schließlich hatte sich 2016 auch schon Marc Terenzi eine Zeit lang den "Sixx Paxx" angeschlossen - ein Jahr bevor er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zum Sieger gekrönt wurde.