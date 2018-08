Unterhaltung

Comeback beim "Supertalent": Sylvie Meis hat wieder eine Aufgabe

Bei "Let's Dance" musste sie ihren Moderationsplatz räumen. Dafür kehrt Sylvie Meis nun als Jurorin zum "Supertalent" zurück. Dort trifft sie nicht nur auf Dieter Bohlen, sondern auch auf ihren bisherigen "Let's Dance"-Kollegen Daniel Hartwich. Kann das gut gehen?

Wer sich auf ihrer Instagram-Seite umsieht, wird rasch feststellen, wie froh Sylvie Meis darüber ist, beim "Supertalent" wieder eine neue Großaufgabe im deutschen Fernsehen zu haben. Sieben Jahre nach ihrem letzten Einsatz als Jurorin bei der Show kehrt die Niederländerin an ihre alte Wirkungsstätte zurück - und zelebriert das mit zahlreichen Posts in dem sozialen Netzwerk.

"Die Aufzeichnungen von 'Das Supertalent' starten ab dem 6. August und ihr könnt dabei sein", freute sich die 40-Jährige schon vor rund zwei Wochen zu einem alten Schnappschuss an der Seite ihrer Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Bruce Darnell. Nun veröffentlichte Meis weitere Fotos und Videos, die sie bei den aktuellen Dreharbeiten zur mittlerweile zwölften Staffel der RTL-Sendung zeigen. Unter anderem ist in einem Clip zu sehen, wie sie freudestrahlend die Bühne betritt, auf der sie von "Supertalent"-Moderator Daniel Hartwich mit einem Wangenküsschen in Empfang genommen wird.

"Toll, toll, toll"

Daniel Hartwich? Da war doch was! Richtig. Hartwich war sieben Jahre lang der Moderationskollege von Meis bei "Let's Dance", ehe diese Anfang 2018 ihren Platz in dem Tanz-Format an Victoria Swarovski abtreten musste. Gerüchteweise stand es um das Verhältnis von Hartwich und Meis nicht immer zum Besten. Dass sie nun in zwei verschiedenen Funktionen - er Moderator, sie Jurorin - beim "Supertalent" wieder aufeinandertreffen, könnte Pfeffer in die Show bringen.

Doch bislang lassen sich die Beteiligten natürlich nichts dergleichen anmerken. "Zu meinem Zehnjährigen bei RTL kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen als 'Supertalent'-Jurorin zurück. Eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen", freute sich Meis stattdessen nach der Bekanntgabe ihres Comebacks. Jury-Kollege Dieter Bohlen frohlockte derweil, nun sei wieder das "Dreamteam mit den bisher höchsten Quoten" vereint. Und der Dritte im Bunde, Bruce Darnell, freute sich wie ein Schneekönig: "Toll, toll, toll, dass Sylvie wieder dabei ist."

Meis rückt in der "Supertalent"-Jury an die Stelle von Nazan Eckes, die nach nur einer Staffel nicht mehr mit von der Partie ist. Die Castings zur Sendung dauern noch bis zum 22. August. Voraussichtlich im September beginnt dann bei RTL die Ausstrahlung der Live-Shows, in denen das neue "Supertalent" ermittelt wird. Vergangenes Jahr war die erst 10-jährige Hundetrainerin Alexa Lauenburger mit ihrem Rudel aus Mischlingshunden zur Siegerin gekürt worden.

