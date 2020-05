Die Corona-Pandemie macht nach wie vor Dinge möglich, die bislang als ganz und gar unmöglich gegolten haben: zum Beispiel ein "Germany's next Topmodel"-Finale ohne Heidi Klum. Die Moderatorin wird lediglich aus Los Angeles zugeschaltet sein, wenn die diesjährige Siegerin gekürt wird.

Nur schwer vorstellbar, aber wahr: Heidi Klum wird am kommenden Donnerstag nicht live in Berlin beim eigentlichen Finale von "Germany's next Topmodel" vor Ort sein. Das gab der Sender ProSieben bekannt. Grund sind die Reiseschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise.

Dieses Jahr sei alles etwas anders, wird Klum zitiert. "Ich entschuldige mich - ich kann leider nicht nach Berlin reisen", so die Model-Mama weiter. Deswegen habe man sich etwas anderes überlegen müssen, um dennoch ein spannendes und unterhaltsames Finale für die Finalistinnen und Fans auf die Beine zu stellen. "Ich werde live aus Los Angeles meine Siegerin küren", gibt Klum bekannt. Es werde wieder ein sehr besonderer Moment.

Vier Teilnehmerinnen im Finale

Das eigentliche Finale findet live in einem Berliner Fernsehstudio statt, jedoch ohne Publikum, mit Sicherheitsabstand und einem verkleinerten Team. Um den Sieg in der mittlerweile 15. Staffel und damit die Nachfolge von Vorjahresgewinnerin Simone Kowalski kämpfen insgesamt vier Kandidatinnen: die 21-jährige Jacky aus Kiedrich, die 23-jährige Lijana aus Kassel sowie die beiden Österreicherinnen Maureen und Sarah (beide 20).

Sie hatten sich im vorangegangen Halbfinale, in dem noch sechs Teilnehmerinnen mit von der Partie waren und in dem Klum auch von Toni Garrn in der Jury unterstützt wurde, durchgesetzt. Zuletzt galt es für die Models unter anderem ein Shooting in schwindelerregender Höhe zu absolvieren. Die 19-jährige Tamara, die sich dazu nicht überwinden konnte, wurde von Klum direkt nach Hause geschickt. Auch für die 20-jährige Anastasia platzte kurz vor dem Finale noch der Traum vom Sieg.