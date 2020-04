Ebow Graham, Mitbegründer der Hip-Hop-Band Forgein Beggars, ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Wie seine Bandkollegen mitteilen, ist er offenbar zu Hause verunglückt.

Ebow Graham alias Metropolis war einer der Mitbegründer der britischen Hip-Hop-Band Foreign Beggars. Wie unter anderem die britische Seite "Metro" berichtet, ist er jetzt im Alter von 41 Jahren in seinem Zuhause tödlich verunglückt. Das bestätigt auch seine Band auf ihrer Facebook-Seite.

In dem Statement heißt es, Ebow sei am frühen Samstagmorgen an den Folgen eines Unfalls, der zu Hause passiert sei, verstorben. Genauere Angaben zu den Todesumständen werden dort aber nicht gemacht. Seine Bandmitglieder würdigten ihn als "engagierten und liebevollen Vater", der die Menschen "mit seiner Wärme, Einsicht, seinem Talent und seiner Großzügigkeit berührte."

Spendenkonto für die Familie

Graham sei in den letzten Jahren auf einer spirituellen Reise gewesen und habe "seine Beziehung zur Existenz und zum Universum erforscht", so die Band weiter. "Sein Erbe lebt durch seine Energie, Liebe und Leidenschaft und durch seinen Sohn Cassius weiter." Für Grahams Familie und seinen zehnjährigen Sohn wurde ein Spendenkonto eingerichtet. "Wir sind dankbar, den Großteil der vergangenen 20 und 30 Jahre in seiner Gegenwart verbracht haben zu dürfen. Wir haben das Leben genossen, Musik gemacht und sind um die Welt gereist. Es ist schwer zu glauben, dass wir nie wieder mit ihm sprechen, einen Witz teilen, gemeinsam essen, Musik hören, unterschiedliche Standpunkte diskutieren, über die Welt reden, ein Publikum rocken oder zusammen lachen werden."

Die Band Foreign Beggars wurde 2002 in London gegründet. Sie machte sich schnell einen Namen im Underground-Hip-Hop. Insgesamt veröffentlichte Foreign Beggars elf Alben, das letzte davon erschien 2019 unter dem Titel "Matriarchy". Zahlreiche Kollegen würdigen Ebow Graham nun in den sozialen Medien, darunter Rag'n'Bone Man und Rapper Verb T.