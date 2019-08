Sie ist eine vielseitige Darstellerin, die sich auch von einer unheilbaren Krankheit nicht unterkriegen lässt. Nun ist die amerikanische Schauspielerin Valerie Harper im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die US-amerikanische Fernseh-Schauspielerin Valerie Harper ist tot. Der Star, der vor allem für die Rollen in Serien wie "Rhoda" und "The Mary Tyler Moore Show" in den USA Ruhm erlangte, ist am Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben, wie die Seite "ABC" aus Familienkreisen erfahren hat.

2009 hatte man bei Harper Lungenkrebs diagnostiziert, berichtet "Entertainment Tonight". Vier Jahre später sei der Krebs in ihrem Gehirn entdeckt worden. 2013 erzählte die Schauspielerin, die Krankheit sei nun unheilbar, dennoch spreche ihr Körper auf die Behandlung an. Jene hatte ihr sechs weitere Jahre geschenkt.

Den Grundstein für ihre Karriere setzte Harper in dem Stück "Take me along" schon 1959 am Broadway in New York. Später stieg sie dann ins Filmgeschäft ein. Für die Serien "Rhoda" und "The Mary Tyler Moore Show" erhielt die Schauspielerin vier Emmys und einen Golden Globe. In Deutschland ist Valerie Harper eher als die klassische Nebenrollen-Besetzung bekannt. Jene Rollen füllte sie allerdings mit einer ganz persönlichen Note. Bis 2016 war sie in erfolgreichen TV-Serien zu sehen. Etwa in "Desperate Housewives", "2 Broke Girls", "Sex and the City", "Melrose PLace" oder "Die wilden Siebziger".