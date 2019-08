Will die Hochzeit seiner Ex nicht so wirklich kommentieren: Seal.

Es ist zwar noch nicht amtlich, dennoch steht wohl unumstößlich fest: Heidi Klum wird am Wochenende Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz das Jawort geben. Es ist dann ihre dritte Ehe. Was wohl ihr Ex-Mann und der Vater dreier ihrer Kinder, Sänger Seal, darüber denkt?

Am Wochenende wird groß gefeiert! Model-Mama Heidi Klum und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz geben sich - nach allem, was wir wissen - auf einer Yacht vor Capri das Jawort. RTL zeigt am Sonntag ab 17.45 Uhr sogar eine einstündige Spezialausgabe von "Exclusiv", in der live von der italienischen Insel berichtet wird. Doch was macht eigentlich Schmusesänger Seal bei all dem Trubel - schließlich war er fast zehn Jahre lang mit Klum verheiratet?

Kürzlich von einem Reporter am Flughafen von Los Angeles abgefangen, wollte sich Seal nicht wirklich zu der anstehenden Hochzeit äußern, wie aus einem Video hervorgeht, das unter anderem RTL vorliegt. "Das ist mir neu", antwortet er nur auf die Bemerkung, dass Klum und Kaulitz am Wochenende ja heiraten würden. Ob er wohl Glückwünsche für das Paar habe, will der Reporter wissen. Seals Antwort: "Lass uns über etwas Interessanteres sprechen." Als der Journalist schließlich noch ein weiteres Mal nachhakt, rutscht dem Sänger allerdings zumindest raus: "Was wollen Sie von mir hören? Mich irritiert das Ganze genauso wie Sie."

Seal mit wechselnden Partnerinnen

Seal und Klum heirateten im Mai 2005 in Mexiko. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Lou (9), Johan (12) und Henry (14). 2009 adoptierte er zudem Heidis Tochter Helene, die aus einer vorangegangenen Beziehung Klums mit Formel-1-Manager Flavio Briatore stammt. 2012 reichte Klum schließlich die Scheidung ein, die im Oktober 2014 finalisiert wurde. In den 90er-Jahren war das Model schon einmal vor den Traualtar getreten - mit dem Friseur Ric Pipino. Von ihm ließ sie sich 2003 scheiden.

Nach seiner Trennung von Klum fand sich Seal in mehreren Beziehungen wieder. So war er unter anderem rund ein Jahr mit der australischen Sängerin Erica Packer zusammen. Kurz nach ihrem ersten Jubiläum trennten sie sich 2016 jedoch. Danach wurde Seal unter anderem eine längere Beziehung mit der Sängerin Delta Goodrem nachgesagt, bevor er im März 2018 mit einer mysteriösen Brünetten in Los Angeles gesichtet wurde. Erst im Mai wurde ihm sogar eine mögliche Romanze mit Hollywood-Schönheit Charlize Theron nachgesagt. Kurz darauf wiegelte Seal allerdings ab: An den Gerüchten sei nichts dran.