Es bleibt ein Rätsel Wer war in Willi Herrens Wohnung?

Vieles rund um den Tod von Willi Herren liegt noch immer im Dunkeln. Nicht nur die genaue Todesursache des Schauspielers und Sängers ist offiziell nicht bekannt, auch wer sich nach seinem Ableben Zutritt zu seiner Wohnung verschaffte, ist ungeklärt - und wird es wohl auch bleiben.

Rund eineinhalb Jahre sind seit dem Tod von Willi Herren vergangen. Im April 2021 war der damals 45-Jährige leblos in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Mülheim entdeckt worden.

Offiziell ist seither nur bekannt, dass es kein Fremdverschulden an seinem Tod gegeben haben soll. Woran er genau starb, wurde dagegen nicht mitgeteilt. Nach RTL-Informationen führte ein toxischer Cocktail aus Kokain, Alkohol und Tabletten zu einem Herzstillstand bei Herren. Doch eine amtliche Bestätigung dafür gibt es nicht.

Weshalb Herren mit nur 45 Jahren sterben musste, ist nicht das einzige Rätsel, das sich um den Tod des Schauspielers und Sängers rankt. So sollen sich in der Nacht nach Herrens Tod ein oder mehrere Täter Zutritt zu den von der Polizei zuvor versiegelten Räumlichkeiten in Köln-Mülheim verschafft haben. "Offenbar sind aus der Wohnung mehrere werthaltige Gegenstände abhandengekommen", sagte damals ein Polizeisprecher. Doch wer der oder die Unbekannten waren, ist nach wie vor ungeklärt. Und dieses Geheimnis wird womöglich ebenfalls nie gelüftet werden.

Täter hatte(n) Schlüssel

So teilte die Staatsanwaltschaft Köln nun mit, das gegen unbekannt geführte Verfahren sei schon vor einigen Monaten eingestellt worden, denn: Ein Täter habe nicht ermittelt werden können. Zudem seien an der Wohnungstür keine Einbruchsspuren entdeckt worden, die auf ein gewaltsames Eindringen hindeuten würden. "Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass der oder die unbekannten Täter die Wohnungstür mit einem Schlüssel öffneten", so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Offenbar hätten aber mehrere Schlüssel existiert. Wer im Besitz eines solchen war: unklar.

Dass bei Herren viel zu holen war, darf ohnehin bezweifelt werden. So soll er einen Schuldenberg von bis zu 400.000 Euro hinterlassen haben. Vor Kurzem wurden deshalb Gegenstände aus seinem Besitz versteigert. Dies brachte jedoch gerade mal 8000 Euro ein.

Willi Herren hatte seine Karriere 1992 als Darsteller in der ARD-Serie "Lindenstraße" begonnen. Später nahm er an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil, darunter das Dschungelcamp und "Promi Big Brother". Zudem trat er mit Stimmungshits am Ballermann auf.