Will sich im April in der Schweiz behandeln lassen: Ozzy Osbourne.

Lungenentzündung, Sturzverletzungen, Parkinson - Ozzy Osbourne bleibt auf seine alten Tage nichts erspart. Und die Sorgen um den früheren Black-Sabbath-Frontmann werden nicht geringer. Nun muss er abermals bereits geplante Konzerte wegen seiner angeschlagenen Gesundheit abblasen.

Ozzy Osbourne hat seine "No More Tours 2"-Auftritte in Nordamerika abgesagt. Das gab er unter anderem auf seiner Webseite und seinem Facebook-Profil bekannt.

Der Grund: Osbourne müsse sich "weiter von verschiedenen gesundheitlichen Problemen erholen", mit denen er im vergangenen Jahr zu tun hatte, heißt es. Der 71-Jährige werde noch einige Termine für sein neues Album "Ordinary Man", das am 21. Februar erscheint, wahrnehmen, und sich dann in Europa behandeln lassen.

"Ein beschissenes Jahr"

Osbourne musste im vergangenen April alle Konzerte für das Jahr 2019, darunter auch fünf in Deutschland geplante Shows, verschieben. Ebenso sagte er im Herbst eine für 2020 geplante Europatournee komplett ab. Osbourne hatte eine Lungenentzündung, zudem verletzte er sich bei einem Sturz in seinem Haus schwer. Im Januar 2020 gab er dann in einem TV-Interview bekannt, dass er an Parkinson leide.

"Ich bin so dankbar, dass alle geduldig waren, weil ich ein beschissenes Jahr hatte", heißt es nun in dem Statement. "Leider kann ich erst im April zur Behandlung in die Schweiz und die Behandlung dauert sechs bis acht Wochen." Er wolle keine Tour anfangen und dann Shows in letzter Minute absagen, so Osbourne, "da dies für die Fans einfach nicht fair ist".

Gedanken über den Tod

Leute, die bereits Tickets gekauft haben, bekommen ihr Geld rückerstattet. Zudem sollen sie bei der nächsten Tour die Möglichkeit haben, sich als erste neue Karten zu sichern.

Bleibt zu hoffen, dass sich Osbourne noch einmal aufrappelt und auf die Bühne zurückkehren kann. Vor Kurzem sinnierte er in einem Interview über den Tod. "Diese Krankheit hat mich fertig gemacht", gab er in einem Gespräch mit der Musikzeitschrift "Kerrang!" mit Blick auf Parkinson zu. Zugleich wolle er sich davon aber nicht die Lebenslust nehmen lassen. "Um ehrlich zu sein, hat mich der Tod viel mehr beschäftigt, als ich noch jünger war", so Osbourne. "Ich versuche jetzt, alles zu genießen."