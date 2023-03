Charakterdarsteller Willem Dafoe zeigt sich in einem neuen Interview offen für eine Rückkehr als "Spider-Man"-Bösewicht. "Wenn alles stimmt", sagt der US-Schauspieler, wäre er wieder dabei.

Zahlreiche "Spider-Man"-Fans schätzen den US-amerikanische Darsteller Willem Dafoe als besten Schurken der bislang drei Filmreihen rund um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Schließlich spielte der vierfach Oscar-nominierte Schauspieler im Franchise-Starter "Spider-Man" mit dem Green Goblin auf unvergessene Art den Gegenspieler der von Tobey Maguire verkörperten Titelfigur - und war auch im Multiversums-Megaerfolg "Spider-Man: No Way Home" aus dem Jahr 2021 wieder mit von der Partie. Und auch für die Zukunft kann sich Schauspiel-Legende Dafoe eine Rückkehr in seine ikonische Rolle vorstellen, "wenn alles stimmt". Das sagte der 67-Jährige jetzt dem US-Online-Magazin "Inverse".

"Das ist eine großartige Rolle", erklärte der Star solcher Filme wie "Der Leuchtturm" (2019) und "Platoon" (1986) weiter. Besonders habe ihm an seinem innerlich zerrissenen Comic-Bösewicht gefallen, dass es sich "beide Male um eine Doppelrolle" gehandelt habe. Die Produktion von Sam Raimis "Spider-Man" und dem neueren "No Way Home" von Regisseur Jon Watts bezeichnete Dafoe als "sehr unterschiedliche Erfahrungen", die ihm jedoch "beide Spaß gemacht" hätten.

Neuer "Spider-Man" in Arbeit

In "Spider-Man: No Way Home" trat Dafoe an der Seite anderer bekannter Schurken-Darsteller auf, die das Publikum aus der ersten "Spider-Man"-Trilogie der Jahre 2002 bis 2007 sowie den zwei Superhelden-Blockbustern "The Amazing Spider-Man" (2012) und "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" (2014) mit Hauptdarsteller Andrew Garfield kannte. Für seinen Auftritt war Dafoe digital verjüngt worden, um das bekannte Aussehen vom Beginn des Jahrtausends zu erreichen.

Ein weiterer "Spider-Man"-Teil befindet sich laut Marvel-Boss Kevin Feige derzeit in Arbeit. "Alles, was ich sagen werde, ist, wir haben die Geschichte", verriet der Chef der Marvel Studios im Februar dieses Jahres dem US-Magazin "Entertainment Weekly". Details zu Handlung oder Darstellern sind gegenwärtig jedoch noch nicht bekannt.