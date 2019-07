Rückkehr in die "Lindenstraße" Willi Herren hat "Pipi in den Augen"

Ja, heute kennen wir Willi Herren aus dem Dschungelcamp, vom Ballermann oder als Entzugspatienten. Doch angefangen hat für ihn einmal alles ganz anders: in der "Lindenstraße". Und genau dorthin kehrt er nun als "Olli Klatt" auch noch einmal zurück, ehe die Serie eingestellt wird.

Seit 1985 flimmert die "Lindenstraße" jeden Sonntagabend über die Bildschirme. Doch im März kommenden Jahres ist damit Schluss. Dann wird die Serie nach 34 Jahren eingestellt.

Kurz bevor den Geschichten über die Beimers, Schillers oder Zenkers endgültig der Saft abgedreht werden soll, kehrt ein alter Bekannter noch einmal in die "Lindenstraße" zurück. Kein Geringerer als Willi Herren alias Oliver "Olli" Klatt feiert sein Comeback.

Der "Goldenen Kamera" bestätigte Herren sein erneutes Engagement. Er habe sich so darüber gefreut, "dass ich Pipi in den Augen hatte", sagte er.

Herren freut sich "riesig"

Auch die zuständige PR-Agentur der "Lindenstraße" hat Herrens Rückkehr laut "Bild"-Zeitung bestätigt. Über den Umfang seines Auftrittes oder etwaige Plot-Details können aber noch keine Angaben gemacht werden.

Dem Blatt sagte Herren zudem: "Ich freu' mich riesig auf mein 'Lindenstraßen'-Comeback. Dort fing alles an. Für mich ist es eine Reise in die Vergangenheit und zeitgleich in die Zukunft!"

Bösewicht und Spitzbub

Willi Herren war von 1992 bis 2007 als Oliver "Olli" Klatt in der "Lindenstraße" zu sehen. Sein Seriencharakter machte sich schließlich aus dem Staub - Richtung Mallorca. 2012 und 2014 kehrte Herren schon einmal für Gastauftritte zurück. Seine Figur zählt zu den Bösewichten der Serie. Vor Lügen, Betrug und Diebstahl machte sie keinen Halt. Einst half "Olli" sogar dabei, ein Mordopfer zu beseitigen.

Auch im wahren Leben war der 44-Jährige nicht immer ein Kind von Traurigkeit. So wurde er schon mal wegen Fahrens ohne Führerschein, Alkohol am Steuer oder Nötigung verurteilt. 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil. Inzwischen verdingt er sich vor allem als Sänger mit Auftritten am Ballermann.

Zuletzt machte er unter anderem mit einer lautstarken Auseinandersetzung mit seiner Frau Jasmin Schlagzeilen. Anschließend gestand er ein, seit über 20 Jahren tablettensüchtig zu sein und begab sich in einen Entzug. Ab 23. Juli nimmt er zusammen mit seiner Frau an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil.