Warum schickst du mich in die Hölle? Diese Frage dürften sich manche stellen, wenn ihnen ihr Arzt eine Operation an den Augen nahelegt. Doch Wolfgang Petry tut gut daran, dem medizinischen Rat zu folgen. So kommt er nun mit dem Eingriff womöglich einer Erblindung zuvor.

Für seine Fans wird er stets ihr "Wolle" bleiben. Der Mann, der sich mit Wuschelmähne, Schnäuzer und Hits wie "Wahnsinn", "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" oder "Du bist ein Wunder" in ihre Herzen gesungen hat. Doch auch am mittlerweile 71-jährigen Wolfgang Petry geht die Zeit nicht spurlos vorbei.

So erhielt der Musiker nach Informationen der "Bild"-Zeitung schon vor einigen Jahren die Diagnose Grauer Star. Bei dieser Erkrankung trüben sich eine oder beide Augenlinsen zusehends ein. Unbehandelt kann sich dies bis zur Erblindung fortsetzen.

Der medizinische Ratschlag lag deshalb auf der Hand. "Damals sagte mir mein Augenarzt, dass ich irgendwann die OP machen muss, wenn ich nicht eines Tages blind sein will", so Petry im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Jetzt sei der Zeitpunkt erreicht gewesen. "Denn ich hatte gemerkt, dass meine Sehschärfe immer mehr nachließ und die Farben blasser wurden."

"Kann wieder sehen wie ein Luchs"

Deshalb habe sich der Sänger nun in einer Bonner Klinik einer Operation an beiden Augen unterzogen, heißt es in dem Bericht. Dabei seien die beidseitig trüb gewordenen Augenlinsen nacheinander entfernt und durch künstliche Linsen ersetzt worden.

Die Operation sei gut und erfolgreich verlaufen, weiß Petry zu berichten. "Ich kann jetzt wieder sehen wie ein Luchs und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft", erklärt er und lässt damit sicher auch bei seinen Fans so einige Steine von den Herzen plumpsen.

Wolfgang Petry, der bürgerlich Franz Hubert Wolfgang Remling heißt, hatte 2006 - kurz vor seinem 55. Geburtstag - das Ende seiner Karriere bekannt gegeben. Von der Bühne hat er sich seither zurückgezogen, doch 2015 begann er wieder damit, Musik zu veröffentlichen, sowohl unter seinem eigenen Künstlernamen als auch mit englischsprachigen Songs mit der Pete Wolf Band. Aktuell soll er wieder an einem neuen Projekt arbeiten.