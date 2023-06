Beide beißen sich als Vampire erfolgreich durchs Film- und Fernsehgeschäft: er in der Serie "Vampire Diaries", sie in den "Twilight"-Filmen. Privat geht es dagegen bei Ian Somerhalder und Nikki Reid ganz und gar irdisch zu. So freuen sich die beiden nun über ihr zweites Kind.

Ian Somerhalder und Nikki Reed sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das gab Reed in einer Story auf ihrer Instagram-Seite bekannt. "Vor ein paar Wochen begrüßten wir unseren Sohn an einem der schönsten Tage meines Lebens", verriet die 35-Jährige ihren rund vier Millionen Followerinnen und Followern.

Ihr Sohn sei im Wasser bei einer Hausgeburt und "von so viel Liebe umgeben" geboren worden, erklärte sie in ihrem Beitrag weiter. Dazu veröffentlichte sie ein Bild, auf dem sie offenbar kurz nach der Geburt das Baby im Arm hat und seine kleine Hand hält. "Mein Herz war auf einmal doppelt so groß", schrieb Reed.

Das Paar hatte im Januar bekannt gegeben, dass es sein zweites Kind erwarte. Damals war es Somerhalder, der die Neuigkeit auf Instagram teilte. Er postete ein Foto von Reed, die die gemeinsame Tochter in einem Arm trug, während sie mit der anderen Hand ihren Babybauch hielt. Dazu merkte der 44-Jährige an: "Alles, was ich mir schon als kleiner Junge gewünscht habe, war, eine große Familie zu haben. Danke Nik, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Runde zwei, wir kommen!"

Seit 2014 liiert

Ian Somerhalder und Nikki Reed hatten ihre Beziehung im Oktober 2014 öffentlich gemacht. Im Februar 2015 verlobte sich das Paar, im April desselben Jahres folgte die Hochzeit. Am 25. Juli 2017 brachte Reed die erste gemeinsame Tochter des Paares, Bodhi Soleil, zur Welt.

Ihre bekanntesten Darstellungen lieferten der Schauspieler und seine Kollegin in ähnlichen Rollen ab - aber unabhängig voneinander. Reed verkörperte in den "Twilight"-Filmen die Figur der Rosalie Cullen, die wider Willen zur Vampirin wurde und sich im weiteren Verlauf weigerte, menschliches Blut zu trinken. Somerhalder wiederum gab in der Erfolgsserie "Vampire Diaries" den blutsaugenden Bösewicht Damon Salvatore.